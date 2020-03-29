AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الدولار مستقر في مستهل التعاملات اليوم

الأحد 29/مارس/2020 - 06:03 ص
دولار
دولار
Advertisements
محمد يحيي

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك في  مستهل تعاملات اليوم الأحد وفقا لأسعار البنك المركزي المصري ليسجل 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.


وصل أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر، الأهلي لـ15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي الكويتي، المصري الخليجي،  الكويت الوطني، الإسكندرية، المصرف المتحد، المصري لتنيمة الصادرات، اتش اس بي سي، التعمير والإسكان، العربي الافيقي الدولي، بلوم، عودة، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي،  الاستثمار العربي، قناة السويس، كريدي أجريكول،  البركة، التنمية الصناعية، الاستثمار اعلربي" نحو 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.


ووصل أعلي سعر للدولار مقابل الجنيه في بنوك مصرف أبووظبي الاسلامي ومصر ايران للتنمية لـ15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

طبيب يصيب قبيلة أمازونية بفيروس كورونا .. تفاصيل

الولايات المتحدة تسجل وفاة أول طفل بـ فيروس كورونا

كورونا يعلي قيم التكافل.. ميسرة طفل مصري أصبح حديث الإعلام العالمي.. فيديو

الأسرع والأسهل.. 7 نصائح لتعقيم المنزل يوميا بدون مجهود

مش معروفة .. أطعمة فعالة فى علاج الاكتئاب والحزن بسرعة .. أغربها الفول والطماطم

الوزراء: توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة بأهمية تصنيع أجهزة التنفس الصناعي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثة في الكنيسة.. جريمة قتل غريبة في بريطانيا والقاتل مجهول

مش معروفة .. أطعمة فعالة فى علاج الاكتئاب والحزن بسرعة .. أغربها الفول والطماطم

عزل كورونا .. تقديم برامج التليفزيون من المنزل في بريطانيا