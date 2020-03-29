الدولار مستقر في مستهل التعاملات اليوم

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك في مستهل تعاملات اليوم الأحد وفقا لأسعار البنك المركزي المصري ليسجل 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.





وصل أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر، الأهلي لـ15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، الكويت الوطني، الإسكندرية، المصرف المتحد، المصري لتنيمة الصادرات، اتش اس بي سي، التعمير والإسكان، العربي الافيقي الدولي، بلوم، عودة، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، الاستثمار العربي، قناة السويس، كريدي أجريكول، البركة، التنمية الصناعية، الاستثمار اعلربي" نحو 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.





ووصل أعلي سعر للدولار مقابل الجنيه في بنوك مصرف أبووظبي الاسلامي ومصر ايران للتنمية لـ15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.