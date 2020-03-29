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محافظات

للطبيعة رأي آخر .. لماذ خلت مصايف سيناء من المواطنين قبل قرار غلق الشواطئ؟

الأحد 29/مارس/2020 - 08:03 ص
احمد صالح
تفرض الأحوال الجوية نفسها على شواطيء سيناء، خاصة شواطئ مدينة العريش العريش رمانة، والتي يقل تواجد المواطنين بها بسبب برودة الجو، بالتزامن مع الوقت الذي أغلقت فيه جميع الشواطئ في وجه المواطنين بعد مشهد زحام المواطنين على شواطئ الإسكندرية بالمخالفة لقرارات الدولة بمنع التجمعات في إطار الخطة الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.


شواطئ محافظة شمال سيناء والتي تشهد إقبالا كبيرا في فصل الصيف خلت تلك الأيام من المواطنين ليس بفضل قرار غلق المصايف لكن بفضل حالة البرودة التي يشهدها طقس المحافظة، وهو ما جعل شواطئها تخلو من المواطنين بشكل ملحوظ، واختفت التجمعات تماما سواء داخل الشاليهات المطلة علي الشاطيء او في الكافتيريات المنتشرة علي طول الشاطيء .


وقال عبد العزيز الغالي رئيس شعبة الفنادق بالغرفة التجارية، إن خلو الشاطئ بسبب برودة الجو من ناحية، كما جاء قرار مجلس الوزراء ليمنع وصول أي رحلات أو تجمعات لقضاء أوقات ممتعة على الشاطئ.


وأكد على أن بعض مالكي الشاليهات يقضون أيام الإجازات في الشاليهات القريبة من الشاطيء بوجود أفراد الأسرة، وكذلك الشباب الذي يتجمع ليلة الجمعة لفترة ٦ ساعات ثم يذهب كل إلى بيته.


وأضاف أن سيناء في مثل هذا التوقيت، كان هناك تواجد من جانب المواطنين على الشاطئ، ولكن الأحداث التي تمر بها المنطقة كانت سببا في توقف الرحلات إليها.

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