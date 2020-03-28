علامات تدل على ضرورة تغيير إطارات السيارة



لسلامتك يجب عليك الاهتما بتغيير الاطارات بشكل دوري و يجب متابعة حالة الاطارات من وقت لاخر للوقوف علي الحالة الفنية لها وبيان ان كانت يجب تغييرها او صلاحيتها للعمل لان الكاوتش يعتبر من اهم الاجزاء لانة السؤول الاول عن سلامتك و سلامة سيارتك .







سنعرض عليكم في هذا الموضوع كيفية الكشف علي سلامة الاطارات





1- يجب عليك ملاحظة أي مشاكل على جانب العجلة ابحث عن أي تشققات أو قطوع قد تبدو واضحة للعين المجردة، فقد يعني وجود مثل هذه الشقوق أن العجلة تسرّب الهواء أو أنها على وشك الانفجار. فإذا رأيت أن الشقوق على جانب العجلة خطيرة، لا تتردّد في استبدالها .





2- في بعض الأحيان يصبح السطح الخارجي للعجلة ضعيفًا، مما يؤدي إلى ظهور انتفاخ خارجي في بعض المناطق يبرز بشكل واضح عن مستوى السطح هذه النقطة الضعيفة قد تتسبب بانفجار مفاجئ، وإذا لم تذهب بالسيارة إلى الفني المختص فإنك تخاطر بتعرضك لحادث لا قدر الله إذا انفجرت العجلة أثناء القيادة، لذلك يجب عليك الانتباه جيدًا .





3- حدوث بعض الاهتزازات أمر لا يمكن تجنبه وخاصة عند السير على الطرق غير الممهدة جيدًا وتلك التي تعني وجود مشكلة ما ويمكن أن تنتج هذه الاهتزازات عن عدد من الأسباب فقد تكون الإطارات غير موازنة أو المساعدين بحاجة إلى تغيير ولكن قد تكون هذه الاهتزازات مؤشرًا على وجود مشكلة في العجلة نفسها وحتى إن لم تكن المشكلة من العجلة فإن الاهتزازات القوية قد تتلف العجلة فإذا وجدت مثل هذه الاهتزازات في سيارتك فمن الأفضل لتوجه إلي فني لفحص الكاوتش.



