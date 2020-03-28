AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

علامات تدل على ضرورة تغيير إطارات السيارة

السبت 28/مارس/2020 - 07:05 م
تغيير اطارات السيارة
تغيير اطارات السيارة
Advertisements
اشرف عطية
لسلامتك يجب عليك الاهتما بتغيير الاطارات بشكل دوري و يجب متابعة حالة الاطارات من وقت لاخر للوقوف علي الحالة الفنية لها وبيان ان كانت يجب تغييرها او صلاحيتها للعمل لان الكاوتش يعتبر من اهم الاجزاء لانة السؤول الاول عن سلامتك و سلامة سيارتك .

سنعرض عليكم في هذا الموضوع كيفية الكشف علي سلامة الاطارات :

1- يجب عليك ملاحظة أي مشاكل على جانب العجلة ابحث عن أي تشققات أو قطوع قد تبدو واضحة للعين المجردة، فقد يعني وجود مثل هذه الشقوق أن العجلة تسرّب الهواء أو أنها على وشك الانفجار. فإذا رأيت أن الشقوق على جانب العجلة خطيرة، لا تتردّد في استبدالها .


2- في بعض الأحيان يصبح السطح الخارجي للعجلة ضعيفًا، مما يؤدي إلى ظهور انتفاخ خارجي في بعض المناطق يبرز بشكل واضح عن مستوى السطح هذه النقطة الضعيفة قد تتسبب بانفجار مفاجئ، وإذا لم تذهب بالسيارة إلى الفني المختص فإنك تخاطر بتعرضك لحادث لا قدر الله  إذا انفجرت العجلة أثناء القيادة، لذلك يجب عليك الانتباه جيدًا .


3- حدوث بعض الاهتزازات أمر لا يمكن تجنبه  وخاصة عند السير على الطرق غير الممهدة جيدًا وتلك التي تعني وجود مشكلة ما  ويمكن أن تنتج هذه الاهتزازات عن عدد من الأسباب  فقد تكون الإطارات غير موازنة أو المساعدين بحاجة إلى تغيير ولكن قد تكون هذه الاهتزازات مؤشرًا على وجود مشكلة في العجلة نفسها  وحتى إن لم تكن المشكلة من العجلة فإن الاهتزازات القوية قد تتلف العجلة  فإذا وجدت مثل هذه الاهتزازات في سيارتك فمن الأفضل لتوجه إلي فني لفحص الكاوتش.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نصائح مهمة لحماية سيارتك في فصل الصيف.. صور

خطوات يجب اتباعها فورًا عند تعرّض سيارتك لمياه الأمطار.. صور

لتفادي الإصابة بكورونا.. نصائح هامة لركن سيارتك أسبوعين

5 علامات تدل على تلف إطار السيارة .. تعرف عليها

لسلامتك.. أوقف سيارتك فورا حين سماع هذه الأصوات

احذر أن تفقد هذا الجزء من السيارة

ترشيحاتنا

9 معلومات رسمية عن تفاصيل المشروعات البحثية المطلوبة من طلاب المدارس هذا العام

مصطفى يونس يطلق قذائفه: علاقتي بمحمود الخطيب انقطعت

ترامب يبحث فرض الحجر الصحي على 3 ولايات بينها نيويورك بسبب كورونا .. شاهد

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

رغم وعد مرتضى منصور.. مصطفى يونس يوضح سر فشله في العمل بقناة الزمالك

الجرجير والمش والجعضيض.. هل تقي الأكلات الشعبية من الإصابة بفيروس كورونا؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. فولية بالصلصة وبطاطس مشوية بالأعشاب و خيار مخلل محمر

هاني الناظر: شئ واحد فقط مطلوب للقضاء على فيروس كورونا في أسبوع الحسم

تعرف على جهود مدن مطروح لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو وصور