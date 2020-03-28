أخبار العلوم والتكنولوجيا.. آبل تطلق موقعا وتطبيقا لـ كورونا.. زيادة في استخدام واتساب بسبب الحجر الذاتي

أطلقت شركة"Apple" الأمريكية، موقعا إلكترونيا وتطبيقا جديدا لفحصالمستجد، توفر من خلاله أداة جديدة للفحص عبر الإنترنت، ومعلومات حول المرض، وبعض الإرشادات لحماية صحة المستخدمين خلال انتشار فيروس، وذلك بالتعاون مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) والبيت الأبيض.