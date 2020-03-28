أخبار العلوم والتكنولوجيا.. آبل تطلق موقعا وتطبيقا لـ كورونا.. زيادة في استخدام واتساب بسبب الحجر الذاتي

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد" ، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التي نستعرضها عبر النشرة التالية:
أطلقت شركة آبل "Apple" الأمريكية، موقعا إلكترونيا وتطبيقا جديدا لفحص فيروس كورونا المستجد، توفر من خلاله أداة جديدة للفحص عبر الإنترنت، ومعلومات حول المرض، وبعض الإرشادات لحماية صحة المستخدمين خلال انتشار فيروس COVID-19، وذلك بالتعاون مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) والبيت الأبيض.
أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن إطلاق النسخة العالمية من سلسلة هواتفها الرائدة Mi 10 في السوق الأوروبي، كما أعلنت عن إضافة هاتف جديد إلى التشكيلة وهو Mi 10 Lite 5G، بحسب ما ذكره موقع "androidcentral".
أفاد تقرير جديد نشرته شركة أبحاث السوق Kantar، بأن تطبيق واتساب "WhatsApp"، شهد زيادة كبيرة في الاستخدام، بسبب الحجر الصحي المفروض على الناس في جميع أنحاء العالم للحد من تفشي فيروس كورونا.
خلال حدث الإعلان عن سلسلة Huawei P40، كشف الرئيس التنفيذي لشركة هواوي ريتشارد يو "Richard Yu"، عن عدد مستخدمي منصة خدمات الأجهزة المحمولة المنافسة لجوجل (Huawei Mobile Services (HMS.