هل تستجيب وزارة الهجرة لمطالب الطلاب المصريين العالقين فى أمريكا؟ .. نبيلة مكرم تجيب بالفيديو

أثنت الدكتورة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة ، على دور الإمارات العربية العربية المتحدة بشأن التعامل مع العالقين المصريين هناك الخاصة وإصدار تمديد الإقامة لهم نظرا للظروف الاستثنائية بفيروس كورونا .





وأضافت وزيرة الهجرة ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن وزارة الخارجية الإماراتية قامت بفتح موقعها الإلكتروني لتلقي طلبات المصريين بشأن عودتهم للإمارات مرة أخرى .









وأشارت ، نبيلة مكرم ، إلى أن الوزارة تلقت طلبات من المصريين الطلبة العالقين فى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عودتهم خاصة وأن الجامعات هناك تم إغلاقها بعد فيروس كورونا .









وأضافت ، أن الأماكن التابعة لإقامة المصريين الطلبة العالقين فى الولايات المتحدة الأمريكية تم إغلاقها أيضا وبالتالى فقدوا أماكن إقامتهم هناك بالإضافة لطلبات من أولياء أمورهم خاصة بسرعة عودة أبنائهم من الخارج .







