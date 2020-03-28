AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هل تستجيب وزارة الهجرة لمطالب الطلاب المصريين العالقين فى أمريكا؟ .. نبيلة مكرم تجيب بالفيديو

السبت 28/مارس/2020 - 06:15 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
Advertisements
شيرين عادل
أثنت الدكتورة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة  ، على دور الإمارات العربية العربية المتحدة بشأن التعامل مع  العالقين المصريين هناك الخاصة وإصدار تمديد الإقامة لهم نظرا للظروف الاستثنائية بفيروس كورونا .

وأضافت وزيرة الهجرة ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن وزارة الخارجية الإماراتية قامت بفتح موقعها الإلكتروني لتلقي طلبات المصريين بشأن عودتهم للإمارات مرة أخرى .


 وأشارت ، نبيلة مكرم  ، إلى أن الوزارة تلقت طلبات من المصريين الطلبة العالقين فى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عودتهم خاصة وأن الجامعات هناك تم إغلاقها بعد فيروس كورونا  .


وأضافت ، أن الأماكن التابعة لإقامة المصريين الطلبة العالقين فى الولايات المتحدة الأمريكية  تم إغلاقها أيضا وبالتالى فقدوا أماكن إقامتهم هناك بالإضافة لطلبات من أولياء أمورهم خاصة بسرعة عودة أبنائهم من الخارج .


ولفتت الدكتورة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة  ، إلى أن الوزارة حاليا تعكف على محاولة إيجاد حل للطلبة العالقين فى الولايات المتحدة الأمريكية وعودتهم إلى مصر .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهجرة: عودة 200 مصري من العالقين بالسودان

الهجرة تتلقى 9453 شكوى للمصريين العالقين بسبب كورونا

خطوة بخطوة.. كيفية تسجيل المصريين في الخارج بياناتهم فى حال واجهتهم أزمة بسبب كورونا؟

الهجرة تزف بشرى للمصريين العالقين فى الخارج ويريدون العودة

وزيرة الهجرة تروي موقفا إنسانيا للقوات المسلحة خلال إعادة الطلاب من السودان.. فيديو

وزيرة الهجرة: نتواصل مع الدول الأخرى لإعادة المصريين العالقين.. فيديو

ترشيحاتنا

نسبتهم 0.5% فقط.. أسباب قلة وفيات كورونا في ألمانيا مقارنة بـ إيطاليا

فضيحة | وفاة مصاب بكورونا بعد رفض مستشفى علاجه في أمريكا.. فيديو

الصحة توضح:11 من وفيات فيروس كورونا توفوا في مستشفيات خاصة

شكلي هتخلى عن مبادئي.. شاهد رد مذيعة على سؤال زميلها بالبرنامج

هل يعود المصريون العالقون بالخارج فى ظل حظر رحلات الطيران ؟ وزيرة الهجرة ترد

اعتبروها إجازة وخرجوا للبحر.. محافظ البحر الأحمر يقرر غلق الشواطئ أمام المواطنين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر: شئ واحد فقط مطلوب للقضاء على فيروس كورونا في أسبوع الحسم

تعرف على جهود مدن مطروح لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو وصور

هناكل ايه النهاردة .. طاجن عكاوي بالبطاطس وممبار وفتة باللحم الحار .. والحلو أم علي بالكنافة