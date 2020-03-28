هل تستجيب وزارة الهجرة لمطالب الطلاب المصريين العالقين فى أمريكا؟ .. نبيلة مكرم تجيب بالفيديو

أثنت الدكتورة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة ، على دور الإمارات العربية العربية المتحدة بشأن التعامل مع العالقين المصريين هناك الخاصة وإصدار تمديد الإقامة لهم نظرا للظروف الاستثنائية بفيروس كورونا .
وأضافت وزيرة الهجرة ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن وزارة الخارجية الإماراتية قامت بفتح موقعها الإلكتروني لتلقي طلبات المصريين بشأن عودتهم للإمارات مرة أخرى .
وأشارت ، نبيلة مكرم ، إلى أن الوزارة تلقت طلبات من المصريين الطلبة العالقين فى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عودتهم خاصة وأن الجامعات هناك تم إغلاقها بعد فيروس كورونا .
وأضافت ، أن الأماكن التابعة لإقامة المصريين الطلبة العالقين فى الولايات المتحدة الأمريكية تم إغلاقها أيضا وبالتالى فقدوا أماكن إقامتهم هناك بالإضافة لطلبات من أولياء أمورهم خاصة بسرعة عودة أبنائهم من الخارج .
ولفتت الدكتورة نبيلة مكرم ، وزيرة الهجرة ، إلى أن الوزارة حاليا تعكف على محاولة إيجاد حل للطلبة العالقين فى الولايات المتحدة الأمريكية وعودتهم إلى مصر .