هنتعشى ايه النهاردة .. فولية بالصلصة وبطاطس مشوية بالأعشاب و خيار مخلل محمر

طريقة عمل فولية بالصلصة للشيف شربيني
مقادير فولية
فول مدشوش
كزبرة خضراء
طماطم مفرومة
ثوم
بصل
زيت زيتون
ملح فلفل اسود
كزبرة ناشفة
مرقة
كمون
صلصة أو عصير طماطم
طريقة تحضير فولية
* نشوح البصل والثوم المفروم في الزيت وعليه مكعب مرقة والطماطم المفرومة والصلصة
* يوضع الفول مع الخليط و الماء على النار ليغلى وملح وفلفل وكمون
* يضاف اليه كزبرة ناشفة وشبت وفى الاخر الكزبرة الخضراء
* نضع المرقة او ماء وتقلب جيدا و تترك حتى ينضج و تقدم بالهنا.
طريقة عمل بطاطس مشوية بالأعشاب لـ غادة التلي
مقادير بطاطس مشوية بالأعشاب
نصف كيلو بطاطس
4 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة اعشاب ايطالية
2 ملعقة كبيرة دقيق
ملح فلفل اسود
ملعقة صغيرة بودره ثوم
ملعقة صغيرة بودرة بصل
طريقة تحضير بطاطس مشوية بالأعشاب
* تقطع البطاطس أرباع بالطول بالقشر بعد ان تغسل جيدًا
* تقلب فى الدقيق والثوم والبصل البوردة والأعشاب الإيطالية والملح والفلفل والزيت
* توضع فى صينية فى الفرن حتى تمام النضج ثم تقدم
طريقة عمل خيار مخلل محمر لـ غادة جميل
مقادير خيار مخلل محمر
خيار مخلل
بقسماط
بيض
بودرة بصل
ثوم بودرة
جبنة بارميزان مبشورة
زيت
طريقة عمل خيار مخلل محمر
* يخلط البقسماط مع بودرة الثوم وبودرة البصل والبارميزان
* يعفر الخيار في البيض ثم البقسماط ويحمر في زيت قلي غزير ثم يقدم باردا