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مرأة

هنتعشى ايه النهاردة .. فولية بالصلصة وبطاطس مشوية بالأعشاب و خيار مخلل محمر

السبت 28/مارس/2020 - 07:01 م
هنتعشى ايه النهاردة
هنتعشى ايه النهاردة .. فولية بالصلصة وبطاطس مشوية بالأعشاب و
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اسماء محمد
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".

ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.

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طريقة عمل فولية بالصلصة للشيف شربيني
مقادير فولية
فول مدشوش 
كزبرة خضراء 
طماطم مفرومة 
ثوم 
بصل 
زيت زيتون 
ملح فلفل اسود
 كزبرة ناشفة 
مرقة 
كمون 
صلصة أو عصير طماطم 
طريقة تحضير فولية
* نشوح البصل والثوم المفروم في الزيت وعليه مكعب مرقة والطماطم المفرومة والصلصة
* يوضع الفول مع الخليط و الماء على النار ليغلى وملح وفلفل وكمون
* يضاف اليه كزبرة ناشفة وشبت وفى الاخر الكزبرة الخضراء
* نضع المرقة او ماء وتقلب جيدا و تترك حتى ينضج و تقدم بالهنا.

طريقة عمل بطاطس مشوية بالأعشاب لـ غادة التلي 
مقادير بطاطس مشوية بالأعشاب
نصف كيلو بطاطس
 4 ملعقة كبيرة زيت زيتون 
ملعقة كبيرة اعشاب ايطالية 
2 ملعقة كبيرة دقيق 
ملح فلفل اسود 
ملعقة صغيرة بودره ثوم 
ملعقة صغيرة بودرة بصل 

طريقة تحضير بطاطس مشوية بالأعشاب
* تقطع البطاطس أرباع بالطول بالقشر بعد ان تغسل جيدًا
* تقلب فى الدقيق والثوم والبصل البوردة والأعشاب الإيطالية والملح والفلفل والزيت
* توضع فى صينية فى الفرن حتى تمام النضج ثم تقدم

طريقة عمل خيار مخلل محمر لـ غادة جميل
مقادير خيار مخلل محمر
خيار مخلل 
بقسماط 
بيض
 بودرة بصل 
ثوم بودرة 
جبنة بارميزان مبشورة
 زيت

طريقة عمل خيار مخلل محمر
* يخلط البقسماط مع بودرة الثوم وبودرة البصل والبارميزان
* يعفر الخيار في البيض ثم البقسماط ويحمر في زيت قلي غزير ثم يقدم باردا
هنتعشى ايه النهاردة .. فولية بالصلصة وبطاطس مشوية بالأعشاب و خيار مخلل محمر هنتعشى ايه النهاردة .. فولية بالصلصة وبطاطس مشوية بالأعشاب و خيار مخلل محمر
هنتعشى ايه النهاردة .. فولية بالصلصة وبطاطس مشوية بالأعشاب و خيار مخلل محمر هنتعشى ايه النهاردة .. فولية بالصلصة وبطاطس مشوية بالأعشاب و خيار مخلل محمر
هنتعشى ايه النهاردة .. فولية بالصلصة وبطاطس مشوية بالأعشاب و خيار مخلل محمر هنتعشى ايه النهاردة .. فولية بالصلصة وبطاطس مشوية بالأعشاب و خيار مخلل محمر
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