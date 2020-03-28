هنتعشى ايه النهاردة .. فولية بالصلصة وبطاطس مشوية بالأعشاب و خيار مخلل محمر

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".



ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.

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طريقة عمل فولية بالصلصة للشيف شربيني

مقادير فولية

فول مدشوش

كزبرة خضراء

طماطم مفرومة

ثوم

بصل

زيت زيتون

ملح فلفل اسود

كزبرة ناشفة

مرقة

كمون

صلصة أو عصير طماطم

طريقة تحضير فولية

* نشوح البصل والثوم المفروم في الزيت وعليه مكعب مرقة والطماطم المفرومة والصلصة

* يوضع الفول مع الخليط و الماء على النار ليغلى وملح وفلفل وكمون

* يضاف اليه كزبرة ناشفة وشبت وفى الاخر الكزبرة الخضراء

* نضع المرقة او ماء وتقلب جيدا و تترك حتى ينضج و تقدم بالهنا.





طريقة عمل بطاطس مشوية بالأعشاب لـ غادة التلي