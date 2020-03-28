مدرب اتحاد جدة السابق يثير الجدل بتصريحاته

أثار التشيلي لويس سييرا، المدير الفني السابق اتحاد جدة السعودي، حالة من الجدل بعد تصريح جديد للصحف التشيلية عن أفضل إنجازاته مع العميد.





وتولى سييرا تدريب الاتحاد في الفترة من 2016 إلى 2018، قبل أن يعود ويتولي تدريب الفريق في عام 2019.





وقال سييرا في تصريحات لصحيفة " alairelibre " : أعتقد أن أفضل إنجاز حققته مع الاتحاد ليس اللقبين بل إنقاذه من الهبوط العام الماضي.





وتابع: لقد توليت تدريب 4 فرق لكن تجربتي الأخيرة مع الاتحاد كانت الأفضل، لقد عشت أعظم إنجازاتي معه.





وتوج الاتحاد تحت قيادة سييرا بلقبي كأس ولي العهد عام 2017 وكأس خادم الحرمين الشريفين عام 2018.