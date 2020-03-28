فى 10خطوات .. كيف تسجل فى منحة الـ 500 جنيه

تجري وزارة القوى العاملة، عملية تدقيق بيانات العمالة غير المنتظمة، ويتم التسجيل أولا بأول عبر الموقع الإلكتروني للوزارة تمهيدا لرعايتهم ورفع العبء عن كاهلهم.

وطالبت الوزارة العمالة بضرورة الإسراع بتسجيل بياناتهم لصرف المنحة الاستثنائية المقدرة بـ 500 جنيه، وذلك بعد علاج الموقع الإلكتروني للوزارة تقنيا من جانب وزارة الاتصالات. وتتمثل خطوات التسجيل في الدخول على موقع وزارة القوى العاملة فى 10 مراحل كالآتي:

اقرأ ايضًا: 3000 دقيقة و10 جيجا بايت هدية من وزارة الاتصالات لهؤلاء شاهد.. كيف يقضى جومير وقته في المنزل؟ دولة أوروبية ترفض تعليق كرة القدم رغم كورونا 1- كتابة الاسم رباعي. 2- إدخال الرقم القومي (رقم البطاقة الشخصية). 3- إدخال رقم التليفون الشخصي. 4- اختيار النوع (ذكر / أنثى). 5- اختيار الحالة الاجتماعية (عزب/ متزوج). 6- كتابة تاريخ الميلاد (اليوم / الشهر/ السنة). 7- اختيار اسم المحافظة من القائمة. 8- كتابة اسم المؤهل الدراسي. 9- موقف العمل الحالي. 10- جهة العمل الحالية. ثم الضغط على إرسال وبذلك تكون قد سجلت البيانات بشكل صحيح.