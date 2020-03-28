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أخبار البلد

مواطنون يخرقون قرار غلق الشواطئ في المعمورة ..فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 06:17 م
صدى البلد
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سيد احمد / ماجدة المهدي
رغم قرار محافظ الاسكندرية باغلاق جميع الشواطئ فى الاسكندرية إلا ان بعض المواطنين تجاهلوا الأمر واخترقوا شواطئ المعمورة غير مبالين بقرارات الحكومة التى تدعو للمحافظة على الشعب ومنع التجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا وحماية المواطنين من هذا الوباء .

يذكر ان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أصدر امس ، تعليمات إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بإغلاق جميع شواطئ الإسكندرية أمام الجمهور .

وأكد على ضرورة بدء تنفيذ القرار اعتبارا من صباح اليوم، عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الإجازة للخروج إلى الشواطئ، بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطئ الإسكندرية.
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