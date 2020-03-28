مواطنون يخرقون قرار غلق الشواطئ في المعمورة ..فيديو

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يذكر ان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أصدر امس ، تعليمات إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد بإغلاق جميع شواطئ الإسكندرية أمام الجمهور .





وأكد على ضرورة بدء تنفيذ القرار اعتبارا من صباح اليوم، عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الإجازة للخروج إلى الشواطئ، بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطئ الإسكندرية.