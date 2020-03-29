المستندات المطلوبة لتوصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية وفقا للقواعد الجديدة.. تعرف عليها

حدد الدليل الجديد لقواعد توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية على الجهدين المتوسط والمنخفض، وفيما يلي المستندات المطلوبة لتنفيذ توصيل التغذية الكهربائية للمنشآت السكنية:





1- إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.

2- تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.

3- إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.

4- محضر استلام غرفة المحولات من اللجنة المختصة بالشركة بالنسبة للمنشآت السكنية التي سيتم تغذيتها على الجهد المتوسط.