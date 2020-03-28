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عزة مصطفى: للمرة الأولى في التاريخ أكثر من 100 دولة تفرض الحظر على 2.5 مليار شخص.. فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 07:09 م
عزة مصطفى
عزة مصطفى
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هاني حسين
قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن  فيروس كورونا يعيد نشاط الأحزاب للشوارع، مضيفة "نحن في وقت الشدة بنساعد والجمعيات والأحزاب متواجدة للحد من انتشار فيروس كورونا".

وأضافت عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "لأول مرة في التاريخ اكثر من 100 دولة تفرض الحظر على ما يقارب 2.5 مليار شخص، ومصر مازالت في المعدلات الآمنة حتى الان".

وتابعت عزة مصطفى: "مصر لديها 536 حالة مصابة بفيروس كورونا و30 وفاة، وشفاء 116 حالة بنسبة 28%".

واكملت عزة مصطفى: "وزيرة الصحة أكدت ان ذروة انتشار فيروس كورونا في الأسبوع السادس او السابع ومصر بدأت في الأسبوع السابع ولم نصل حتى الآن إلى الذروة بفضل التزام الشعب وإجراءات الدولة وبدأنا في أسبوع الحسم".
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