AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قرار جديد من مجلس الزمالك بشأن عقوبات إمام عاشور

السبت 28/مارس/2020 - 06:09 م
امام عاشور
امام عاشور
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
طلب مجلس إدارة نادي الزمالك برفع العقوبة عن إمام عاشور لاعب الفريق بعد إيقافه لمدة 10 مباريات من جانب لجنة الانضباط، وذلك حال إلغاء الموسم الكروي وعدم استمرارها في الموسم المقبل.


ورأى مجلس ادارة الزمالك أن إلغاء الموسم الحالي وعدم استمراره يتطلب إلغاء كل العقوبات الموقعة وعدم استمرارها للموسم المقبل خاصة أن النادي ليس مسئولًا عن إلغاء الموسم ولكنه سيكون قرار عام بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من اللاعب في الموسم المقبل مع الفريق.



وتشهد بطولة الدوري توقف في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا وغموض الموقف بشأن استكمال المسابقة في الفترة المقبلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. قرارات لجنة الانضباط بسبب لقاء القمة ليست نهائية

أول قرار من الزمالك عقب قرارات لجنة الانضباط ضد مرتضى منصور واللاعبين

3 قرارات نارية متوقعة في اجتماع الأهلي الطارئ للرد على عقوبات اتحاد الكرة

خالد بيومي يفجر مفاجأة بشأن عقوبات اتحاد الكرة ضد الأهلي والزمالك

الدوري في ورطة.. الزمالك يتحدى.. والاتحاد المصري يتمسك بالقمة.. وأبوظبي تكذب الجميع

اتحاد الكرة يترقب.. الأهلي في انتظار الزمالك المنسحب بالقمة 120

ترشيحاتنا

أصابت نتنياهو بالرصاص..وفاة المناضلة تيريز هلسة في الأردن

مصدر أمني ينفي وجود إضرابات داخل السجون

رغم أنها لا تمتلك شواطئ.. لماذا تريد إثيوبيا تشكيل قوة بحرية؟

استيراد 141 ألف رأس عجول و74 طن لحوم وكبد وكلاوي لضبط الأسعار

روسيا تعلن تطوير علاج لفيروس كورونا

نتيجة مخالطة صاحبها.. إصابة أول قطة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر: شئ واحد فقط مطلوب للقضاء على فيروس كورونا في أسبوع الحسم

تعرف على جهود مدن مطروح لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو وصور

هناكل ايه النهاردة .. طاجن عكاوي بالبطاطس وممبار وفتة باللحم الحار .. والحلو أم علي بالكنافة