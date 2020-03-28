قرار جديد من مجلس الزمالك بشأن عقوبات إمام عاشور

طلب مجلس إدارة نادي الزمالك برفع العقوبة عن إمام عاشور لاعب الفريق بعد إيقافه لمدة 10 مباريات من جانب لجنة الانضباط، وذلك حال إلغاء الموسم الكروي وعدم استمرارها في الموسم المقبل.









ورأى مجلس ادارة الزمالك أن إلغاء الموسم الحالي وعدم استمراره يتطلب إلغاء كل العقوبات الموقعة وعدم استمرارها للموسم المقبل خاصة أن النادي ليس مسئولًا عن إلغاء الموسم ولكنه سيكون قرار عام بالإضافة إلى ضرورة الاستفادة من اللاعب في الموسم المقبل مع الفريق.













وتشهد بطولة الدوري توقف في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا وغموض الموقف بشأن استكمال المسابقة في الفترة المقبلة.



