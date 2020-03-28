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أخبار العالم

عاصفة غبارية تتجه نحو السعودية.. تفاصيل الحالة الجوية على المملكة اليوم

السبت 28/مارس/2020 - 06:18 م
الرياض
الرياض
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ميـــس رضــا
تشهد سماء العاصمة السعودية الرياض اليوم السبت، حالة طقس غير مستقر تتكاثر خلالها السُحب وتتهيأ الفرصة لتساقط  الأمطار.

وحسب موقع "طقس العرب"، المعنى بالتنبؤات المناخية، أفاد بتعرض العاصمة الرياض مع ساعات مساء هذا اليوم السبت بحالة من عدم الإستقرار الجوي،  يُحتمل أن تكون رعدية على فترات، وتكون خفيفة الشدة بشكل عام، ومتوسطة الشدة فى مناطق محدودة.


وأظهرت آخر صور الأقمار الصناعية لطقس العرب اندفاع موجة من الغبار من الأجزاء الغربية من المملكة نحو العاصمة الرياض، ويُتوقع أن تبدأ بالتأثير عليها خلال الساعات القادمة. مترافقة بتدني كبير في مدى الرؤية الأفقية. 

وأفاد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، بأن عاصفة غبارية متوسطة الكثافة الغبارية تتّجه ناحية العاصمة الرياض.

وأشار "المسند"، عبر حسابه في "تويتر"، إلى أن العاصفة تشمل: "سدير والوشم والأفلاج".

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم  استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة، تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على بعض من تلك المناطق.


وينصح مرضى الجهاز التنفسي والعيون بضروة اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية خشية حدوث مضاعفات .

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