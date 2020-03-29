عقوبة الاستيلاء على السلع وقت الأزمات.. يصاب فاعلها بهذا المرض

حذر الدكتور محمد راتب النابلسي ، الداعية الإسلامي، من استيلاء البعض على السلع الغذائية واحتكارها وقت الأزمات.





وقال " الناسلبي " خلال لقاء تلفزيوني له، إن الله - سبحانه وتعالى- يعد عقوبات مخيفة لمن يخطيء في حق عباده، فقد يبتليهم بالأمراض التي تهلك الأبدان من فشل كلوى أو تشمع بالكبد وما إلي غير ذلك.





وأضاف الداعية الإسلامي : " إياك واحتكار السلع الغذائية؛ فالله- سبحانه وتعالى- يحب عباده ومن يقوم على خدمتهم ويغضب على من يضرهم ويستغلهم".





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وأوضح الدكتور محمد راتب النابلسي ، الداعية الإسلامي، أن الأصل في الإنسان أنه حريص على سلامته و سعادته وبقائه، وسلامته تكون بطاعة الله ورسوله واولى الأمر ومنهم الخبراء والأطباء.





وتابع " النابلسي " عبر لقاء تلفزيوني له، أما سعادة الإنسان تكون بالاقبال على الله - عز وجل- الذي هو اصل الجمال والكمال، و بقائه يكون بانجاب الأولاد وتربيتهم.





وواصل الداعية الإسلامي أن من مسلمات الايمان أن المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي هو من يلزم بالتعليمات حفاظًا على صحته وصحة من حوله.





وأردف أنه يجب علينا أن نهتدي لكلام ولي الامر ونغلب المصلحة العامة على الخاصة، ومن يفعل غير ذلك فهو عاصى.





واستشهد بما روى عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ - وهو موضع بين مكة والمدينة- فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ شَرِبَ . فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ : إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ : أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ"، رواه المسلم.





و بين أن النبى - صلى الله عليه وسلم- قد أسمائهم بالعصاة لأنهم صاموا مع المشقة مما قد يضر بهم، ولأنهم لم يقتدوا به - صلى الله عليه وسلم- و من رسالته الحفاظ على النفس البشرية والتيسير على عباد الله.





من جهته، نوه الشيخ خالد الجندى ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن ما تمر به من أزمة خلال هذه الأيام هو اختبار فى العقيدة، وهذا يعطينا قوة صبر وزيادة في ايماننا بإرادة الله.





وأفاد الجندى ، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc" بأن "هذا الأمر يجعلنا ندعو الله وكلنا ثقة فى الإجابة، فمثلا فيروس كورونا، هى بأمر من الله وهذا اختبار بسيط، ولو كان يريد الله أن يحاسب الناس على أعمالهم لهلك كل من فى الأرض، لكن هذا أمر بسيط وسينتهى، وهذا جند من جنود الله، وسيأذن الله أن يهزم بالعلم".





وكان الشيخ خالد الجندى ، قد أكد أن اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تجعل الإصابات تقل، لافتا إلى أن هناك فيروسًا لا يمكن الوقاية منه وهو السوشيال ميديا الذى يروج للشائعات التى تصيب الناس بالذعر.

وأوضح: "الناس بقيت خايفة من كورونا، والوفاة والدفن دون جنازة، وانا بقول للناس اللى خايفة، الأنبياء كان لا يتم عمل جنازات لهم ويدفنوا حيث يقبضوا".





وأشار الشيخ خالد الجندى، إلى أن الجريمة التى ترتكب فى حق الوطن هى الاختلاط بالناس فى التجمعات، وتعتبر أشد من الخيانة او ارتكاب جرائم إرهابية.





واختتم: "الشحص المصاب بفيروس كورونا ويعلم هذا، ويختلط بالناس يرتكب جريمة خطيرة ضد الوطن، لان هذا الفيروس يمكن يدمر بلد باكملها، مفيش قنبلة تعمل كده، الفيروس ده يودى بمئات الآلاف من البشر نتيجة إن شخص تنقل بين الناس بلا مبالاة".