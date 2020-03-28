لمواجهة كورونا.. بنك القاهرة يتبرع بأجهزة تنفس صناعي

أعلن بنك القاهرة عن توفير 4 أجهزة تنفس صناعى لغرف العزل والرعاية المركزة بالمستشفيات الأكثر إحتياجًا بالتعاون مع بنك الشفاء المصري، ضمن مشاركته المجتمعية لمساندة القطاع الطبى المصرى فى مواجهة فيروس كورونا.





وتعليقًا على تلك الخطوة، أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للبنك "إن دور بنك القاهرة كمؤسسة مالية لم ولن يكن ليتوقف عند توفير التمويل للمؤسسات والأفراد فحسب، فالبعد المجتمعى يعد محورًا أساسيًا فى خطة وسياسات العمل التى ينتهجها البنك، مشيرًا إلى أن الفترة الراهنة دفعت البنك نحو إتخاذ العديد من الخطوات الإستباقية على عدة مستويات وفى مقدمتها المسئولية المجتمعية.





ووفقًا لما صرح به فايد، فإن دور البنك فى مواجهة الظروف الراهنة يأتى على مستويات عديدة أبرزها دعم القطاع الطبى، ومساندة خطط الدولة لدعم العمالة اليومية التى تأثرت نتيجة انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع بنك الطعام المصرى من خلال توفير المواد الغذائية الازمة، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات للعملاء لتأجيل سداد أقساط القروض وتوفير الحماية اللازمة للعاملين بالبنك والعملاء المترددين على شبكة فروع المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية تنفيذًا لتعليمات البنك المركزى المصرى.





ويواصل البنك اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات الجادة نحو مساندة كافة مؤسسات الدولة فى مواجهة التحديات الراهنة بالتعاون مع كبرى المؤسسات فى مجال العمل المجتمعى.