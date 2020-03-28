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محافظات

فريق طبي يفحص المسافرين علي الطريق الدولي نخل - نويبع

السبت 28/مارس/2020 - 07:03 م
فحص المسافرين بشمال
فحص المسافرين بشمال سيناء
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احمد صالح

تابع الفريق الطبي بشمال سيناء ، تنفيذ القرارات الصادرة من اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، بشأن اتخاذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تحت اشراف الدكتور طارق شوكه مدير مديرية الصحة بالمحافظة.

و تواجد المراقبين الصحيين بمداخل مدينة نخل بوسط سيناء، في اطار التعليمات الصادرة بشان الكشف علي الأفراد القادمين الي المدن من خارج سيناء .

و انتشر المراقبون علي كمين صدر الحيطان لتسجيل كل المواطنين القادمين إلى المدينة ومتابعتهم للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد COVID-19 .

وقال الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي ان الفريق كان حريصا علي اجراء عمليات الفحص للركاب والمسافرين القادمين من مختلف المحافظات لدخول المدينة علي الطريق الدولي نخل /نويبع ،،للتاكد من خلوهم من الصابة بفيروس كورونا والامراض المعديه .

.وكان موقع صدي البلد قد نشر مطالب أبناء سيناء بشأن تشكيل لجنه طبيه للكشف على جميع القادمين من خارج المحافظه ، وذلك بفحصهم للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا، حتي لا يتم نقل العدوي عن طريقهم فر حالة وجود إصابات بينهم بالفيروس .
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