أهالى أرض اللواء يشكون مخالفة المحال التجارية لحظر التجوال

أرسل القارئ على منصور المقيم بمنطقة ارض اللواء بالجيزة ، شكوى لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" بخصوص مخالفة اصحاب المحال التجارية لقانون حظر التجوال و تسببهم بالزحام بالشوارع









وناشد على المسئولين بسرعة حل المشكلة قبل ظهور اى حالة للمرض بسبب عدم الالتزام . وأوضح على ان منطقة ارض اللواء تحديد شارع الطريق الابيض لا يلتزمون بحظر التجوال ولا تغلق اغلب المحال للتجارية ابوابها ما يسبب زحاما بالشارع و هو ما يعرض حياة السكان لخطر وباء الكورونا