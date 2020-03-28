أهالى أرض اللواء يشكون مخالفة المحال التجارية لحظر التجوال
السبت 28/مارس/2020 - 07:11 م
شكاوى المواطنين ..موقع صدى البلد
أرسل القارئ على منصور المقيم بمنطقة ارض اللواء بالجيزة ، شكوى لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد" بخصوص مخالفة اصحاب المحال التجارية لقانون حظر التجوال و تسببهم بالزحام بالشوارع
وأوضح على ان منطقة ارض اللواء تحديد شارع الطريق الابيض لا يلتزمون بحظر التجوال ولا تغلق اغلب المحال للتجارية ابوابها ما يسبب زحاما بالشارع و هو ما يعرض حياة السكان لخطر وباء الكورونا وناشد على المسئولين بسرعة حل المشكلة قبل ظهور اى حالة للمرض بسبب عدم الالتزام .
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.