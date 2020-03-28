المصرية لحقوق الإنسان تطالب بإنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمة

طالبت المنظمة المصرية وزارة القوى العاملة بسرعة انشاء صندوق لادارة الازمات بهدف دعم العماله غير المنتظمه نظرا لوجود عدد كبير منهم لا يوجد لهم دخل ثابت وذلك بعد تضرر هذة الفئة من العمالة بعد ظهور فيروس كورونا.

وكان العاملين غير منتظمين تعرضوا الى فقدان دخلهم مما يعرضهم واسرهم الى الاصابة بالفيروس وذلك لعدم وجود تامينات عليهم او تعويضات يتم صرفها لهم اثناء الكوارث.

كما تطالب المنظمه وزراة القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى بانشاء قاعدة بيانات يتم من خلالها تسجيل العاملين غير المنتظمين المتضررة فى القطاعات المختلفة والعاملين فى المهن الاخرى كالمعمار والفلاحين وغيرهم من تلك الفئات التى يطلق عليها عمال اليوميه وذلك بعد ان كشفت ازمة فيروس كورونا تعرضهم للعديد من التأثيرات السلبية التى تحتاج الى دعم ومساندة والتغلب على هذة التاثيرات الضارة لهم ولاسرهم.

وتناشد المنظمة رجال الاعمال بتحمل مسئوليتهم المجتمعية للمساهمة فى حل الازمة وذلك بالمساهمه فى تعويض هذه الفئات من الاضرار التى لحقت بهم عن طريق المساهمه فى صندوق ادارة الازمات الخاص بهم والذى تنشاة الدولة لحماية هذه الفئات.

من جانبه طالب د. حافظ ابوسعدة رئيس المنظمة بسرعة الانتهاء من انشاء صندوق الازمات الخاص بالعمالة الغير منتظمهة تكون له موارد محددة سواء التى يتم تخصيصها من موازنة الدولة او التى يتم التبرع بها من رجال الاعمال وكذلك سرعة الانتهاء من انشاء قاعدة بيانات بالعمالة الغير منتظمة حتى نتمكن من حماية هذه الفئة من خطر الامراض التى تؤدى الى الوفاة وهو حق حقوق الانسان وهو الحق فى الحياة.