مستغلو أزمة كورونا .. تقرير يكشف تفاصيل بالأدلة تحريض الاخوان ضد الدولة

كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب عن استغلال جماعة الإخوان الإرهابية لفيروس كورونا في نشر الأكاذيب والادعاءات التي تحاول تحريض المواطنين على كسر قرارات الحكومة ووزارة الأوقاف بالنزول للصلاة وغيرها من الأساليب التي استخدمها قيادات الإخوان ولجانهم الإلكترونية، وهو ما كشفه التقرير برصد كامل عن ما تقوم به هذه الجماعة الإرهابية في ذلك .

وأضاف التقرير، أنه رغم أن العالم يواجه انتشار فيروس كورونا ، إلا أن هذه الجماعة الإرهابية تحاول استغلال هذا الفيروس لمصلحتها بالتحريض ونشر الأكاذيب، ودعوتهم للتظاهر ضد الفيروس التي حدثت في الإسكندرية، إضافة إلى ما تقوم به اللجان الإلكترونية ببث الأكاذيب لإثارة الذعر لدى المواطنين .

ورصد التقرير بالأدلة ما تفعله الجماعة الإرهابية مستغلين أزمة كورونا،بالتحريض على النزول وإحداث حالة من القلق في الشارع المصري.