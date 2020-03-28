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أخبار البلد

شاهد .. طفلة توجه نصائح لجمهور السوشيال ميديا للوقاية من كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 07:04 م
الطفلة ديما
الطفلة ديما
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محمد عبد المنعم
واصلت  صفحة " مصر ضد كورونا " عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " نشر مقاطع الفيديو لأطفال يناشدون مستخدمى « الفيس بوك » بطرق الوقاية من فيروس كورونا.


وطالبت الطفلة  ديما فى الفيديو التالى بضرورة الاستيقاظ مبكرا والنوم المبكر وتناول أكل صحى كى نستطيع أن نهزم فيروس الكورونا.


وشهد مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا من المتابعين للصفحة ، حيث جاءت بعض التعليقات « فيديوهات جميلة .. ما شاء الله عليهم .. الله أكبر ربنا يحفظهم ويحفظ مصر كلها»، كما قال آخر « ما شاء الله عندها قبول وكاريزما والدليل انى عيدت الفيديو أكثر من 3 مرات».

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-


الحالات الجديدة:- 39

الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية:- 147

الوفيات الجديدة:- 6

عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الآن):- 166

إجمالي الوفيات:- 30

إجمالي أعداد المصابين:- 536


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