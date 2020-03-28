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محافظات

قوافل مستقبل وطن بأسوان تواصل جهودها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.. صور

السبت 28/مارس/2020 - 07:53 م
مستقبل وطن بأسوان
مستقبل وطن بأسوان يواصل مكافحة إنتشار فيروس كورونا
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شاذلى عبد الفتاح
لا تزال جهود المشاركة المجتمعية تؤدى دورها الوطنى فى مساندة الجهود الحكومية لتحقيق المواجهة الصارمة ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

رصد " صدى البلد" استكمال حزب مستقبل وطن دعمه من خلال توجيه القوافل الميدانية التى تقوم بالتوعية والتعقيم والتطهير للمصالح الحكومية والمواقع المختلفة.

وتقام الجهود تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبرعاية مباشرة من النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب بمحافظة أسوان.
 
قامت أمانة مركز أسوان لحزب مستقبل وطن اليوم بقيادة طارق مكى أمين المركز، وبمتابعة وإشراف المهندس جلال أبو الحسن أمين المجالس المحلية بتعقيم الوحدة المحلية لقرية أبو الريش والوحدة الإجتماعية ومركز الشباب ومسجد السلام والمعهد الأزهرى بالقرية ومرسى غرب أسوان.

وأشار المهندس أيمن صلاح أمين التنظيم بالمركز أن حملة التعقيم بدأت بقرية غرب أسوان داخل نجع القبة وقرية الكوبانية، ومازالت مستمرة حتى تشمل جميع قرى المركز وما تضمه من مصالح حكومية ودور عبادة حيث يتم تنفيذ ذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بأسوان . 

ويأتى تنفيذ ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية إحتياجات المواطنين للتخفيف عنهم ضمن جهود مبادرة "حياة كريمة".

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قوافل مستقبل وطن بأسوان تواصل جهودها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.. صور
قوافل مستقبل وطن بأسوان تواصل جهودها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.. صور
قوافل مستقبل وطن بأسوان تواصل جهودها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.. صور
قوافل مستقبل وطن بأسوان تواصل جهودها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.. صور
قوافل مستقبل وطن بأسوان تواصل جهودها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.. صور
قوافل مستقبل وطن بأسوان تواصل جهودها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.. صور
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