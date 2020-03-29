منها الصحة.. 3 نعم من ملكها لم يفته شيئا من الدنيا

كشف الدكتور محمد راتب النابلسي، الداعية الإسلامي، عن ٣ نعم من ملكلها حظيت له الدنيا بما فيها.

وقال " النابلسي " خلال لقاء تلفزيوني له، إن أولى هذه النعم هو الهدى، ويعنى: الإيمان بالله - عز وجل- وطاعته والتقرب منه بالتزام أوامره وإجتناب نواهيه.

وأوضح الدكتور راتب النابلسي أن الصحة ثاني هذه النعم، منبهًا: بها يقوى الإنسان على الإهتمام بأمور حياتها وشؤون دنياه وآخرته.

وأضاف الداعية الإسلامي أن الكفاية ثالث هذه الأمور، وهي أن يجد الإنسان ما يكفيه من احتياجاته ويغنيه عن غيره.

واستند إلى قول النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا».

ودعا الناس أن يحافظوا على ايمانهم فهو سبيل التوفيق في الحياة كلها، وعلى اهلهم وعلى سلامة مجتمعهم بإتباع الإجراءات اللازمة.



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وفي سياق متصل، أشار الدكتور محمد راتب النابلسي، الداعية الإسلامي، إلى

كل شيء وقع للإنسان في الخمس قارات من آدم لحواء أراده الله - عز وجل- لا يعني أنه أمر به ورضيه ولكن سمح به لمصلحة البشر.

واستشهد " النابلسي" عبر لقاء تلفزيوني له، بقوله - تعالى-:" وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، ( سورة البقرة: آية ٢١٨).

و أفاد الدكتور محمد النابلسي أن قدر الله - سبحانه وتعالى- متعلق بالحكمة المطلقة وهي الخير المطلق، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في الحياة شر مطلق.

ونوه الداعية الإسلامي إلى استماع المواطن إلى الجهات العلمية واتباع تعليماتها يرتقي إلى مستوى طاعة الله - عز وجل-.

واستدل بقوله - تعالى- : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ "، ( سورة النساء: آية ٥٩).



وتابع: نحن لا نعيش فرادا ولكن ضمن مجمع ويجب أن نراعي المصلحة العامةله حتي ينجو الجميع أسرة ومجتمع وبلد برفع هذا البلاء عنا.

وكان النابلسي قد أكد على أنه عندما يأتي من قضاء الله وقدره شيء مزعج أو متعب أو مؤلم أو بلاء، فالحل الوحيد لسرعة زواله هو تقبله وحمد الله عليه، مع الأخذ بالأسباب.

ونبه "النابلسي"، خلال فيديو تم بثه عبر الصفحة الرسمية له على موقع يوتيوب، أن عدم تقبل قضاء الله وقدره تأخر بقاء القضاء فيك، فالمؤمن الصادق هو من يثق من حكمة الله وعدله، لذلك يجب تلقي البلاء والقضاء بالرضا واليقين مع حسن الظن في الله.

واستند بقول سيدنا على رضى الله عنه: "الرضا بمكروه القضاء يرفع درجات اليقين"، مفسرًا إذا قبلت قضاء الله وقدره فسريعًا ما تُحل المشكلة، وهذا أيضًا من ذكره النبى صلى الله عليه وسلم بالحديث الشريف: "عجبًا لأمر المؤمن، فإن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له ".

و بين سيدنا عمر بن الخطاب كان إذا أصابته مصيبة قال: الحمد لله "ثلاثا"، الحمد لله إذا لم تكن في ديني، الحمد لله إذ لم تكن أكبر منها، والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها"، فهذا هو المؤمن راضٍ عن كل عطايا الله له.



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من جانبه، أوضح الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ما يحدث الآن من إنتشار لفيروس كورونا المستجد هو قدر من الله - سبحانه وتعالى- فهو خلق خلقه كيفما يشاء ويبتليهم بما يشاء؛ فالخلق خلقه والملك ملكه والأمر أمره.



واستشهد " العجمي" في إجابته عن سؤال: " هل دعوات الاستغفار والتكبير كافية لرفع وباء كورونا، وهل يعد إعتراض على قضاء الله؟" بقوله- تعالى-: " لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ"، ( سورة الأنبياء: الآية ٣٢).



واستدل أيضًا بقوله - تعالى-: " إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ " ، ( سورة الحج: الآية ١٨)، وبقوله - صلى الله عليه وسلم-: " ما أنزل الله عز وجل داء، إلا أنزل له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله"، رواه أحمد عن عبد الله بن مسعود، وأخرجه ابن حبان في صحيحه.



وأفاد أمين الفتوى أنه على المسلم أن يكون واعيًا متبصرًا في مثل هذه الظروف ويأخذ بالأسباب، مشيرًا: الأخذ بالأسباب طاعة لله وتركها معصية له - عز وجل-.



وأبان أن الاعتماد على السبب وحده دون النظر إلى المقدر والمؤثر أمر خطير أيضًا،؛ فعلى المسلم أن يأخد بالأسباب المادية من الاحتراز واتباع سبل الوقاية من عدم الاختلاط بالناس خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والبعد عن أي تجمعات حيث لا ينتشر هذا الوباء بين الناس.



وواصل أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الإنسان بذلك يحمي نفسه ويحمي من حوله من أهله وأبناء وطنه، مبينًا أن هذا من سبل تفكير العاقل.



وأكمل: الشرع الحنيف قد حث على ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: " لا ضرر ولا ضرار" ، كما أن الشريعة لم تأتى للناس بالضرر بل أمرت بإزالته، وعليه: فعلى الإنسان أن يتجنب أماكن الاختلاط إلا لقضاء ضرورة ماسة من شراء دواء أو غذاء ويتكلف في ذلك سبل الاحتراز والوقاية.



واختتم أمين الفتوى: " كذلك يتبع المسلم الأسباب المعنوية من الإستغفار والدعاء والتضرع إلى الله - عز وجل- والتوسل إليه بأن يرفع هذا الوباء عنا، فالله- سبحانه وتعالى- يقول: " ادعوني استجب لكم" ، ويقول أيضا " وإذا سألك عبادى عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي" ، و قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: " الدعاء هو العبادة" .





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