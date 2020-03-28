لمروره بحالة اكتئاب..مصرع شاب أطلق النار على نفسه بقنا

انتحر شاب بطلقات نارية أطلقها علي نفسه داخل منزله بقرية القاره التابعة لمركز أبوتشت ولقى مصرعه في الحال.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا،إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بمصرع أسامة.ا.ح 38 عامًا، بطلقات ناري.

و تبين من تحريات المباحث، برئاسة العميد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، أن الشاب المتوفي حاصل على بكالوريوس تجاره، و يمر بحالة اكتئاب نفسي منذ عام 2011، وهو ما دفعه لإطلاق النار علي نفسه.



نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت العام، و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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