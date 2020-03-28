AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لمروره بحالة اكتئاب..مصرع شاب أطلق النار على نفسه بقنا

السبت 28/مارس/2020 - 07:11 م
جثة
جثة
Advertisements
يوسف رجب

انتحر شاب بطلقات نارية أطلقها علي نفسه داخل منزله بقرية القاره التابعة لمركز أبوتشت ولقى مصرعه في الحال.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا،إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بمصرع أسامة.ا.ح 38 عامًا، بطلقات ناري.

و تبين من تحريات المباحث، برئاسة العميد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي،  أن الشاب المتوفي حاصل على بكالوريوس تجاره، و يمر بحالة اكتئاب نفسي منذ عام 2011، وهو ما دفعه لإطلاق النار علي نفسه.

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت العام، و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
إقـرأ أيضًا..



بمكبرات صوت وتعقيم سيارات الأجرة.. شباب نقادة يطلقون حملة شاملة لمواجهة كورونا.. فيديو
https://www.elbalad.news/4244874

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع شخص وإصابة آخر في اشتباكات على قطعة أرض بقنا

انتحار شاب في قنا لمروره بأزمة نفسية

بسبب خلافات عائلية.. مزارع يقتل شقيقيه ويصيب الثالث في قنا

مصرع مزارع بطلقات نارية في تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقنا

مصرع قاتل شقيقيه خلال مطاردة أمنية بقنا

غرق طفل في ماسورة مياه بنجع حمادي

ترشيحاتنا

الصحة توضح:11 من وفيات فيروس كورونا توفوا في مستشفيات خاصة

حكم قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية .. أمين الفتوى يجيب

هل احمرار العين علامة للإصابة بفيروس كورونا؟.. استشاري عيون يرد

عزة مصطفى عن تحريض الإرهابي بهجت صابر بنشر فيروس كورونا: فيديو مليء بالسموم

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

بالاماكن والشرائح .. كيف وأين ومتى تصرف معاشك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. فولية بالصلصة وبطاطس مشوية بالأعشاب و خيار مخلل محمر

هاني الناظر: شئ واحد فقط مطلوب للقضاء على فيروس كورونا في أسبوع الحسم

تعرف على جهود مدن مطروح لمواجهة فيروس كورونا.. فيديو وصور