"العلوم والتكنولوجيا والابتكار" تطلق نداء لمواجهة فيروس كورونا

أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، نداءًا بحثيًا طارئًا يوم الخميس الموافق ٢٦ مارس الجاري ويستمر حتى ٩ أبريل المقبل لكافة الباحثين، للتقدم بمشاريع لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، على أن تكون الأبحاث المطلوب التقدم بها في مجالات الطب والصيدلة والمستلزمات الطبية والصحة العامة وتكنولوجيا المعلومات.





وأوضح د. عماد حجازي، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن التقدم بالمشروعات يتم على موقع الهيئة بالشبكة الدولية للمعلومات www.stdf.eg مشيرا إلى أن الهيئة رصدت مبلغ ٢ مليون جنيه لتمويل المشروع الواحد، بالإضافة إلى دعم وتشجيع تقدم أي عدد من الجهات متضافرة معا، لتعظيم فرص النجاح.

ويشمل التقدم للمشروعات عدة مجالات بحثية:

١- في المجال الطبي:

- تطوير كاشف سريع ورخيص للكشف عن الفيروس لتقرير مدى احتياج الشخص للعزل من عدمه.

- تعديل الأدوية الموجودة لتخفيف حدة المرض وتقليل عدد الوفيات.

- ضبط البروتوكول المصري لعلاج الحالات.

٢- في مجال الصيدلة:

- إعادة توجيه الأدوية المتوفرة كعلاج للفيروس.

- تطوير لقاح ضد الفيروس.

٣- في مجال المستلزمات الطبية:

- إنتاج أقنعة الوقاية والملابس المعقمة وقفازات الأيدي.

- إنتاج أجهزة تنفس صناعية.

- أجهزة تنقية هواء لأماكن العزل.

٤- الصحة العامة:

- تطوير محلول لتعقيم الأماكن وإعادة تعقيم أقنعة الوقاية لتدويرها.

- دراسة مقدار خطورة التعرض للعدوى في المكاتب بتحليل عينات الهواء.

٥- تكنولوجيا المعلومات:

- بناء تطبيقات الهواتف الذكية لمتابعة انتشار الفيروس.