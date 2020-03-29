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برلمان

البلتاجي: الأطقم الطبية فى مصر بأزمة كورونا جنود على الجبهات .. وجهود الحكومة مقدرة

الأحد 29/مارس/2020 - 01:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود فايد
أكد النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، أن الجهود المبذولة من الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها  للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، مقدرة من الجميع فى الداخل والخارج، وتعطي العديد من الرسائل الإيجابية، جراء رؤية القيادة السياسية  للرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه المواطن وأولويات الحفاظ عليه وعلي صحته.

جاء ذلك فى تصريحات لـ"صدي البلد"، مؤكدًا  أن  جيش مصر الأبيض، من كافة الأطقم الطبية بمختلف محافظات مصر، يقدمون جهود محل تقدير أيضا من الجميع، وتمثل خط الدفاع الأول عن الشعب المصري  فى هذه الأزمة التى تحتاج لوعي  كبير من جموع المواطنين، واستدراك لجميع التعليمات التى تصدر من الجهات المعنية للحفاظ علي صحتنا كمصريين جميعا.

ولفت عضو  مجلس النواب، إلي أن  كافة المسؤولين فى الدولة لديهم تفاني ورؤي إيجابية نحو تنفيذ توجيهات القيادة السياسية التى  تستهدف صحة المواطن بشكل كامل، مؤكدًا علي أنه فى محافظة القاهرة،  ذلهب للمحافظ أكثر من 3 مرات ولم يجده علي مكتبه، وأنما كان فى الشارع وسط الأجهظة المعنية، وهذه رسالة واضحة فى أن الدولة المصرية جادة فى تطبيق إجراءتها التى تستهدف صحة المواطن فى المقام الأول والأخير.

وتطرق البلتاجي الذي يشغل عضوية لجنة الصناعة بالبرلمان،  للجهود التى تمت من قبل الحكومة  والبنك المركزي، بشأن دعم بيئة الاستثمار والأقتصاد والتغلب علي  إشكاليات التداعيات السلبية من هذه الأزمة،  وإطلاق العديد من المبادرات فى هذا الصدد، وتخفيض الأسعار لبعض القطاعات، وتوفير متطلبات لأخري مثل البورصة وأيضا تأجيل الأقساط  للقروض، مشيرا إلي أن جهود الحكومة رشيدة وأطقم الأطباء تمثل خد الدفاع الأول، وجنود علي جبهات الدفاع عن المصريين.

واختتم حديثه  بالتأكيد علي ضرورة أن تراجع الحكومة بعد انتهاء هذه الأزمة ملف بدول العدوي للأطباء، وأن يتم دراسته بشكل جيد بدلا من وضعه الحالي السيئ، والذي لا يرضي أحد  مهما كان  قائلا:" الأطقم الطبية بأزمة الكورونا جنود علي الجبهات  وبدل العدوي لابد من إعادة النظر بشأنه".
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