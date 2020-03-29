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مرأة

همدان وكسلان؟.. تناول هذا الطعام أسبوعيا

الأحد 29/مارس/2020 - 05:14 ص
همدان وكسلان؟ ..
همدان وكسلان؟ .. تناول هذا الطعام اسبوعيا
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اسماء محمد
يعاني عدد كبير من الأفراد من الشعور بالهبوط وعدم القدرة على الحركة والنشاط بشكل فعال، خاصة إذا كانوا من أصحاب الضغط المنخفض، وعادة يعتقد المقربون منهم أن السبب في هذا الشعور هو الكسل لكن فى الحقيقة هم ليس لديهم الطاقة الكافية.

ذكر موقع " food.ndtv " أن اهم الطرق التي يمكن استخدامها للتخلص من هذه المشكلة الصحية "الهبوط" هى التغذية الجيدة وتناول الأطعمة القادرة على منح الجسم الطاقة الكافية، وفى مقدمتها السبانخ.

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توفر السبانخ مستويات المغنيسيوم المطلوبة في جسمك مما يساعدك على توليد الطاقة لأعمالك اليومية كما تعد السبانخ مصدرًا رائعًا للفولات ، وهو عنصر غذائي يساعد الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام.  

علاوة على ذلك ، فإن جعل الجسم أكثر قلوية يمكن أن يساع في الحفاظ على النشاط طوال اليوم والسبانخ هى احد الخضروات القلوية في طبيعتها. 
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