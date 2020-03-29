همدان وكسلان؟.. تناول هذا الطعام أسبوعيا

يعاني عدد كبير من الأفراد من الشعور بالهبوط وعدم القدرة على الحركة والنشاط بشكل فعال، خاصة إذا كانوا من أصحاب الضغط المنخفض

، وعادة يعتقد المقربون منهم أن السبب في هذا الشعور هو الكسل لكن فى الحقيقة هم ليس لديهم الطاقة الكافية.