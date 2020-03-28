أحمد موسى عن تجمعات المواطنين بالإسكندرية: ناس مستهترة وناقص يجيبوا محشي

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على تجمعات المواطنين في الإسكندرية والعين السخنة: "دي ناس مستهترة.. ده كان ناقص يجيبوا محشي ويحتفلوا بشم النسيم".





وشدد- في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"- على ضرورة إغلاق مكاتب تشغيل أتوبيسات نقل الرحلات السياحية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "الدولة المصرية تواجه حربا ضد فيروس كورونا مثل العالم كله".





واستطرد: "أيدينا معلقة في أيدي الأطباء والأطقم الطبية في القطاع الصحي".



