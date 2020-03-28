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أحمد موسى عن تجمعات المواطنين بالإسكندرية: ناس مستهترة وناقص يجيبوا محشي

السبت 28/مارس/2020 - 07:41 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على تجمعات المواطنين في الإسكندرية والعين السخنة: "دي ناس مستهترة.. ده كان ناقص يجيبوا محشي ويحتفلوا بشم النسيم".

وشدد- في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"- على ضرورة إغلاق مكاتب تشغيل أتوبيسات نقل الرحلات السياحية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "الدولة المصرية تواجه حربا ضد فيروس كورونا مثل العالم كله".

واستطرد: "أيدينا معلقة في أيدي الأطباء والأطقم الطبية في القطاع الصحي".

وقال الإعلامي أحمد موسى، أتوجه بالتحية إلى جيش مصر الأبيض المواجه لفيروس كورونا، فالأطباء يعرضون أنفسهم للموت يوميا، وهم خط المواجهة الأول.
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