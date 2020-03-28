بسبب كورونا.. وزيرة الهجرة توجه رسالة للمصريين العالقين في إيطاليا

وجهت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج رسالة لكل المصريين العالقين فى الخارج " من فضلكم الزموا البيوت والتزموا بالقواعد والإجراءات " .





وقالت نبيلة مكرم ، إن الرسالة موجهة خصيصًا لأبناء الوطن فى إيطاليا قائلة : " ربنا معاكم وانا عارفه مدى الوجع اللى عندكم فما يتعلق بالمرض والفيروس " .





واضافت وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج من فضلكم حفاظًا على سلامتكم التزموا بالإجراءات الايطالية فيما يتعلق بعدم الخروج من المنازل ، مؤكده أن الموضوع لا يتعلق ب دفع الغرامة اكتر من حفاظا على سلامتكم انتم .





واشارت الى انها فترة وهتعدى ، مؤكدة أن هذه الفترة من الضرورى أن نلتزم بالإجراءات وعدم الخروج من المنزل ، والصلاة والدعاء أمرًا مهم ، لافتة إلى أن كل الإمكانيات التكنولوجية التى توصلنا إليها يأتى علينا وقت وندرك أن الله أكبر من كل شيء.



