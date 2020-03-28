بسبب كورونا.. وزيرة الهجرة توجه رسالة للمصريين العالقين في إيطاليا

وجهت نبيلة مكرم ،وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج رسالة لكل المصريين العالقين فى الخارج " من فضلكم الزموا البيوت والتزموا بالقواعد والإجراءات " .
وقالت نبيلة مكرم ، إن الرسالة موجهة خصيصًا لأبناء الوطن فى إيطاليا قائلة : " ربنا معاكم وانا عارفه مدى الوجع اللى عندكم فما يتعلق بالمرض والفيروس " .
واضافت وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج من فضلكم حفاظًا على سلامتكم التزموا بالإجراءات الايطالية فيما يتعلق بعدم الخروج من المنازل ، مؤكده أن الموضوع لا يتعلق بدفع الغرامة اكتر من حفاظا على سلامتكم انتم .
واشارت الى انها فترة وهتعدى ، مؤكدة أن هذه الفترة من الضرورى أن نلتزم بالإجراءات وعدم الخروج من المنزل ، والصلاة والدعاء أمرًا مهم ، لافتة إلى أن كل الإمكانيات التكنولوجية التى توصلنا إليها يأتى علينا وقت وندرك أن الله أكبر من كل شيء.
وتابعت أنه علينا أن نصلي حتى يرفع الله هذا الوباء من على مصر والعالم كله ، منوهة إلى أن مصر والمصريين يقوموا بعمل مبادرات كثيرة جدًا ، قائلة :" نرجع بعد كدا نتكلم عن كل قصص البطولات والتضحيات اللى حصلت قد ايه المصرى فى الداخل والخارج قوى " .