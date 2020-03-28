AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بسبب كورونا.. وزيرة الهجرة توجه رسالة للمصريين العالقين في إيطاليا

السبت 28/مارس/2020 - 07:55 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
Advertisements
ريهام فيكتور
وجهت نبيلة مكرم ،وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج  رسالة لكل المصريين العالقين فى الخارج  " من فضلكم الزموا البيوت والتزموا بالقواعد والإجراءات " .

وقالت نبيلة مكرم ، إن الرسالة موجهة خصيصًا لأبناء الوطن فى إيطاليا قائلة : " ربنا معاكم وانا عارفه مدى الوجع اللى عندكم فما يتعلق بالمرض والفيروس " .

واضافت وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج  من فضلكم حفاظًا على سلامتكم التزموا بالإجراءات الايطالية فيما يتعلق بعدم الخروج من المنازل ، مؤكده أن الموضوع لا يتعلق بدفع الغرامة اكتر من حفاظا على سلامتكم انتم .

واشارت الى انها فترة وهتعدى ، مؤكدة أن هذه الفترة من الضرورى أن نلتزم بالإجراءات وعدم الخروج من المنزل ، والصلاة والدعاء أمرًا مهم ، لافتة إلى أن كل الإمكانيات التكنولوجية التى توصلنا إليها يأتى علينا وقت وندرك أن الله أكبر من كل شيء.

وتابعت أنه علينا أن نصلي حتى يرفع الله هذا الوباء من  على مصر والعالم كله ، منوهة إلى أن مصر والمصريين يقوموا بعمل مبادرات كثيرة جدًا ، قائلة :" نرجع بعد كدا نتكلم عن كل قصص البطولات والتضحيات اللى حصلت قد ايه المصرى فى الداخل والخارج قوى " .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة: مصر هي أول دولة في العالم تكرم الجاليات الأجنبية على أراضيها ..فيديو

وزارة الهجرة تطلق الملتقى الـ 19 لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج

رسالة عاجلة من وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج بسبب فيروس كورونا

ترشيحاتنا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 121 مصابا

10 إطلالات تبرز أناقة كندة علوش بالأبيض والأسود بعد تصدرها تريند جوجل

مصطفى يونس يطلق قذائفه: علاقتي بمحمود الخطيب انقطعت

542 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في لومبارديا الايطالية

طالب الثانوي قاتل العجوز: اتهمتني بسرقة السجاير.. خبطتها على راسها ماتت

محمد صلاح أبرز المتضررين من كورونا .. تعرف على السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 إطلالات تبرز أناقة كندة علوش بالأبيض والأسود بعد تصدرها تريند جوجل

بدون مكياج .. راندا البحيري بإطلالة كاجوال شتوية

هنتعشى ايه النهاردة .. فولية بالصلصة وبطاطس مشوية بالأعشاب و خيار مخلل محمر