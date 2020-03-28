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منوعات

للحفاظ على منزلك خاليا من فيروس كورونا.. اتبع هذه الخطوات الخمسة.. تفاصيل

السبت 28/مارس/2020 - 07:49 م
صدى البلد
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أحمد شريف

يقوم العديد من الأشخاص بغسل  يديه لمنع انتشار فيروس كورونا ، خاصة عندما يعودون من الخارج إلى المنزل ، ومن المهم منع التلوث داخل المنزل.


ونصحت ليزا أكيرلي ، الأمينة والرئيسة في الجمعية الملكية للصحة العامة ، البريطانيين بتدبير عاداتهم الصحية وغسل أيديهم بعد الأعمال اليومية مثل غسل الصحون والتعامل مع الغسيل المتسخ.


ينصح Jame O'Loan ، وهو صيدلي استشاري من الخدمة الطبية عبر الإنترنت Doctor-4-U ، من الحفاظ على منازلنا نظيفة قدر الإمكان للحفاظ على عائلاتنا في مأمن من الأمراض السيئة.


ويشارك الخبراء ، بالإضافة إلى دومينيك بونيا ، الرئيس التنفيذي لشركة التنظيف التجارية Cleanology ، أهم نصائحهم للحفاظ على منزلك خاليًا من الفيروسات التاجية.


غسل اليدين بعد غسل الصحون


غسل اليدين أثناء القيام بغسيل الملابس


احفظ على المناديل المبللة  المضادة للجراثيم في سيارتك


تقشير الجلد بشكل المنتظم عبر الليفة

 

تسريح الشعر خارج أعتاب المنزل لابعاد سقوط قشرة الرأس في البيت 


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