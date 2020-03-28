للحفاظ على منزلك خاليا من فيروس كورونا.. اتبع هذه الخطوات الخمسة.. تفاصيل

يقوم العديد من الأشخاص بغسل يديه لمنع انتشار فيروس كورونا ، خاصة عندما يعودون من الخارج إلى المنزل ، ومن المهم منع التلوث داخل المنزل.

ونصحت ليزا أكيرلي ، الأمينة والرئيسة في الجمعية الملكية للصحة العامة ، البريطانيين بتدبير عاداتهم الصحية وغسل أيديهم بعد الأعمال اليومية مثل غسل الصحون والتعامل مع الغسيل المتسخ.

ينصح Jame O'Loan ، وهو صيدلي استشاري من الخدمة الطبية عبر الإنترنت Doctor-4-U ، من الحفاظ على منازلنا نظيفة قدر الإمكان للحفاظ على عائلاتنا في مأمن من الأمراض السيئة.

ويشارك الخبراء ، بالإضافة إلى دومينيك بونيا ، الرئيس التنفيذي لشركة التنظيف التجارية Cleanology ، أهم نصائحهم للحفاظ على منزلك خاليًا من الفيروسات التاجية.

غسل اليدين بعد غسل الصحون

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