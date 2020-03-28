وزير النقل: جميع موانئ مصر البحرية تعمل بكامل طاقتها .. فيديو

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن جميع العاملين بالوزارة بخير، والوزارة تعمل بانتظام وبأقصى طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين بكافة القطاعات، وأهمها النقل البحري ومترو الأنفاق والسكة الحديد، موضحًا أنه يوجد في مصر 15 ميناء بحري تعمل بكامل طاقتها بإجمالي حجم تداول نصف مليون طن صادرات وواردات، مشيرًا إلى أنه منذ فبراير وحتى اليوم حجم التداول بميناء الاسكندرية الذي قام بزيارته اليوم 130 ألف طن صادرات وواردات شهريًا وهناك عجز 30 ألف طن في حركة الوارد عن العام الماضي، بينما الصادرات المصرية بخير وفي تزايد.





وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن هناك شحنات بصل وبطاطس تم تصديرها اليوم لروسيا واليونان، والموانئ تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع باقي الهيئات متمثلة في الجمارك والحجر الصحي والبيطري والحجر الزراعي في تناغم شديد بينهما.





وتابع وزير النقل، أن الموانئ البرية تأثرت نتيجة انخفاض حركة المواطنين عليها ولم يتبق عليها سوى نقل البضائع فقط.