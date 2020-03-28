جميعنا فريق واحد.. برلماني عن عقد جلسات النواب بالفيديو كونفرانس: تجربة جديدة

قال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الجهود المبذولة من الدولة علي كافة المستويات تجاه أزمة الكورونا، تؤكد حرص القيادة السياسية علي صحة وسلامة المواطن مهما كانت التحديات والتكلفة.





وأكد العمارى، لـ"صدي البلد"، أن وعي المواطن هو العلاج الحاسم في هذه الأزمة، مشيدا بالتجاوب الكبير من المواطنين جراء قرارات حظر الانتقال والمكوث فى المنزل، ومن ثم الأوضاع تتحسن بخلاف ما حدث من استهانة فى بعض الدولة فكانت النتائج سلبية عليهم.

وعن تداعيات هذه الأوضاع علي أداء مجلس النواب، وانعقاد جلساته، مؤكدا أن نواب البرلمان متواجدون بمختلف محافظات مصر ومتواجدون وسط الأهالي ويقومون بدورهم بجانب الجهود الجكومية المبذولة، مشيرا إلي أن الجميع يتكامل وفق الفريق الواحد من أجل مصلحة المواطن والدولة.





وبشأن ما أثير عن إمكانية عقد الجلسات عبر الفيديو كونفرانس قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب:" ليه لأ إذ كان من الممكن ذلك وقد تكون تجربة جديدة"، مشيرًا إلي أنه يتمني أن تكون متاحة بمباني المجالس النيابية القادمة لتطبيقها فى ظل الأزمات والكوارث قائلا:" ليه لأ تجربتها..وتكون سابقة جديدة".



