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حوادث

شرب شاي ومات.. أصداقاء عامل اليومية يروون تفاصيل واقعة مصرع شاب في التجمع الخامس

الأحد 29/مارس/2020 - 05:39 ص
جثة
جثة
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رامي المهدي
استمعت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد المنشاوي، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، إلى أقوال 5 أشخاص من عمال اليومية في واقعة وفاة شخص أثناء عمله بأحد العقارات تحت الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس.

وأكد أصدقاء العامل المتوفى أمام النيابة العامة، أن يوم الواقعة استيقظوا في تمام الساعة السادسة ونصف كالمعتاد، حيث أعد المتوفى كوبا من الشاي وبعدها ذهبنا سويًا إلى العمل، ومع مرور الوقت لمس المتوفي جزءا من سلك كهرباء كان عاريًا، فأصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية وأغمي عليه.

وأوضح أصدقاء المتوفي ، علي الفور هرعنا به مسرعين إلى أقرب مستشفى، ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة على سلم المستشفى قبل دخوله لتلقي العلاج.

وكانت النيابة العامة، أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، مع التصريح بدفن جثة العامل بعد تشريحها، وورود تقرير الطب الشرعي للمتوفى للوقوف على التفاصيل النهائية للواقعة.


وأوضحت المناظرة الأولية، أن العامل المتوفى لقي مصرعه نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى لتلقي العلاج.


وأشارت التحقيقات، إلى أن قطاع القاهرة الجديدة تلقى إخطارًا من أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالى بوجود متوفى بدائرة قسم شرطة التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين العثور على جثة عامل باليومية متوفى صعقا بالكهرباء أثناء عمله.


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