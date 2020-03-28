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رياضة

فيفا عن مبادرة الأندية المصرية: أعداء الأمس أصدقاء اليوم ضد فيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 07:55 م
فيفا
فيفا
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عمرو ابوبكر
استعرض الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في تقرير له ما يقوم به عناصر كرة القدم في مصر وشمال إفريقيا من أجل تحدي انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال فيفا في تقريره، تحت عنوان: "الكرة المصرية: أعداء الأمس، أصدقاء اليوم"، "إن الناديين الأكثر جماهيرية في مصر، فريقك المفضل ومنافسه اللدود انضما للصراع."

وتابع التقرير: "نجوم مصر في ناديي الزمالك والأهلي، قرروا أن وقت رد الفعل والعطاء قد بدأ، فقد أطلق مدافع الأهلي سعد سمير مبادرة تحدي الخير وأعلن عن دعم 20 أسرة حتى نهاية الكارثة، وقدم الدعوة للاعبين في الفريقين للانضمام له."

وأضاف: "الدعوة تحولت إلى كرة ثلج سريعًا وشارك عدد من نجوم الكرة بالمشاركة، وانضم سريعًا، طارق حامد، أحمد فتحي، محمد الشناوي، محمود كهربا، عمرو السولية، وائل جمعة، شريف إكرامي، شيكابالا، ميدو، أحمد حجازي، تريزيجيه، وأحمد حسن (كوكا)، وينضم إليهم الكثيرين يوميًا."

واختتم فيفا تقريره: "المئات وربما الآلاف من أصحاب البيوت يحققون استفادة من هذا التحدي، وهو ما يظهر الجانب الجميل من الشعب المصري في وقت الصعوبات."
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