AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الهجرة توضح كيفية عودة المصريين المتواجدين في المملكة المتحدة ..فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 07:55 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
Advertisements
إبراهيم القادري
وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة  ، رسالة طمأنة إلى المواطنين المصريين المتواجدين في المملكة المتحدة  وانه سيتم مساعدة العالقين هناك والذين سافروا لرحلات أو لسفريات عمل .


وأضافت نبيلة مكرم ، أن وزير الطيران قام بإبلاغنا انه  غدا سيكون هناك طائرتين سيقومون بنقل المصريين من لندن الي القاهرة وستقوم الطائرتان بنقل المواطنين المصريين الي مصر.

واوضحت نبيلة مكرم ، أن هاتين الطائرتين هما طائرات شارتر جاءوا مصر لحمل السياح الانجليز الذين كانوا يقضون اجازاتهم في مصر وبالتنسيق مع الخارجية البريطانية تمت الموافقة علي نقل المصريين العالقين علي أراضى المملكة المتحدة  .

وتابعت نبيلة مكرم ، أن علي المواطنين الراغبين في العودة لمصر أن يقوموا  بالحجز علي الطائرتين عن طريق موقع الكتروني.

واستكملت نبيلة مكرم ، أن  الطائرة الأولى تكون برقم ٤٤٥٦ وتقوم من مطار لندن الساعة ١٦:٣٠ والطائرة الثانية برقم ٢٤٥٨ وتقوم من مطار لندن الساعة ١٩:٤٥، موضحة أن كل طائرة تستوعب ١٥٠ شخصا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهجرة تستعرض تقريرًا حول أعمال غرفة عمليات متابعة المصريين العالقين في الخارج لمواجهة فيروس "كورونا"

الهجرة تتلقى 9453 شكوى للمصريين العالقين بسبب كورونا

وزيرة الهجرة: طائرتان شارتر من لندن إلى القاهرة لإعادة المصريين العالقين غدا.. فيديو

على متنها 130 سائحا.. طائرة مصرية تقلع إلى لندن لعودة المواطنين العالقين

وزيرة الهجرة: القيادة السياسية حريصة على عودة المصريين العالقين.. فيديو

الهجرة تكشف شروط عودة المصريين من الخارج.. فيديو

ترشيحاتنا

الدولار يسجل أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من 10 أعوام

سنغافورة تسجل 70 إصابة جديدة.. ٦٦٠ ألف إصابة و٢٨ ألف متوفى بفيروس كورونا حول العالم

التموين: صرف مقررات مارس حتى نهاية الشهر.. وهذا موعد أبريل

إعلامية محرومة من رؤية ابنتها بسبب الكورونا

مصطفى يونس يطلق قذائفه: علاقتي بمحمود الخطيب انقطعت

ترامب يبحث فرض الحجر الصحي على 3 ولايات بينها نيويورك بسبب كورونا .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 إطلالات تبرز أناقة كندة علوش بالأبيض والأسود بعد تصدرها تريند جوجل

بدون مكياج .. راندا البحيري بإطلالة كاجوال شتوية

هنتعشى ايه النهاردة .. فولية بالصلصة وبطاطس مشوية بالأعشاب و خيار مخلل محمر