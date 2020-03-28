وزيرة الهجرة توضح كيفية عودة المصريين المتواجدين في المملكة المتحدة ..فيديو

وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، رسالة طمأنة إلى المواطنين المصريين المتواجدين في المملكة المتحدة وانه سيتم مساعدة العالقين هناك والذين سافروا لرحلات أو لسفريات عمل .









وأضافت نبيلة مكرم ، أن وزير الطيران قام بإبلاغنا انه غدا سيكون هناك طائرتين سيقومون بنقل المصريين من لندن الي القاهرة وستقوم الطائرتان بنقل المواطنين المصريين الي مصر.





واوضحت نبيلة مكرم ، أن هاتين الطائرتين هما طائرات شارتر جاءوا مصر لحمل السياح الانجليز الذين كانوا يقضون اجازاتهم في مصر وبالتنسيق مع الخارجية البريطانية تمت الموافقة علي نقل المصريين العالقين علي أراضى المملكة المتحدة .





وتابعت نبيلة مكرم ، أن علي المواطنين الراغبين في العودة لمصر أن يقوموا بالحجز علي الطائرتين عن طريق موقع الكتروني.





واستكملت نبيلة مكرم ، أن الطائرة الأولى تكون برقم ٤٤٥٦ وتقوم من مطار لندن الساعة ١٦:٣٠ والطائرة الثانية برقم ٢٤٥٨ وتقوم من مطار لندن الساعة ١٩:٤٥، موضحة أن كل طائرة تستوعب ١٥٠ شخصا.