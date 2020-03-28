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توك شو

الديهي يوضح فيما تنفق الـ100 مليار جنيه ويكشف عقوبة نشر الشائعات عن كورونا.. فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 08:24 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن النيابة العامة أصدرت بيانا تحذر فيه من الشائعات عن كورونا على الفيسبوك، وتصل العقوبة لغرامة أكثر من 20 ألف جنيه، والحبس ما يقرب من 4 سنوات، مشددًا على أن أعداء مصر لا ينتشرون ولا يتحركون إلا أوقات الأزمات.

وأذاع "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، مقطع فيديو للإخواني الهارب في نيويورك بهجت صابر، يحث خلاله أنصار الإخوان مصابي فيروس كورونا بالدخول على أقسام الشرطة والثكنات العسكرية لنشر الوباء قال فيه: "أي حد عنده انفلونزا أو سخونية أو برد يعدي على قسم الشرطة، إذا كنت فعلًا مصاب بكورونا انتقم لنفسك، أنت ليه تروح لوحدك"، معقبًا: "بهجت صابر يدعو الخرفان في كل مكان أن يحضنوا ويبوس الناس علشان ينشروا الفيروس"، مشددًا على أن حديثه السابق عن أن علاج كورونا بالنظافة الشخصية والبعد عن الاخوان ليس هزارا أو سخرية، وإنما حقيقة وواقع".

واستنكر تغريدة للإعلامي الإخواني حمزة زوبع، قال خلالها: "مجلس الوزراء بيقول ولا هنزود مرتبات الأعمال الحكومية ولا هنتحمل جزءا من رواتب القطاع الخاص، طيب فين الـ 100 مليار اللي قال عليهم السيسي لمواجهة الأزمة وفين فلوس الضرائب اللي بتشفطوها من جيوب شركات القطاع الخاص"، قائلًا لـ "زوبع"،: "الـ 100 مليار رايحين لأمك، لو أمك بتاخد معاش ستجد زيادة في المعاش، والدولة هتدفع رواتب العاملين في السياحة للحفاظ عليهم، الـ 100 مليار لتوفير سلع غذائية ومواجهة تداعيات الأزمة مش لتوزيعها على الناس"، معربًا عن ثقته في أن الإخوان سوف يلقوا صنع أيديهم في نار جهنم من أول حسن البنا وحتى أصغر إخواني".
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