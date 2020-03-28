بسبب كورونا.. قرار عاجل من محافظ الدقهلية بخصوص جمصة

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إغلاق شواطئ مدينة جمصه وتشمل منطقة تقسيم 15 مايو والمنصورة الجديدة والشيخ زايد ابتداءا من اليوم السبت ولحين إشعار آخر لمنع التجمعات حفاظا على سلامة وصحة المواطنين في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره.
وأكد محافظ الدقهلية أن القرار جاء بعد تلاحظ وجود تجمعات للمواطنين على الشاطئ الأمر الذي يتعارض مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وضمان صحتهم.
وأكد مختار على استمرار جهود كافة مراكز ومدن المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا فيما يتعلق باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين،وعلى رأسها استمرار عمليات التعقيم والتطهير للشوارع والميادين والمنشآت الحكومية.