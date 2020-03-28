بسبب كورونا.. قرار عاجل من محافظ الدقهلية بخصوص جمصة





وأكد محافظ الدقهلية أن القرار جاء بعد تلاحظ وجود تجمعات للمواطنين على الشاطئ الأمر الذي يتعارض مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم وضمان صحتهم.



