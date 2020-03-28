مباحث شربين تكثف جهودها لكشف لغز عثور الأهالي على جثة عامل أحذية

يكثف ضباط مباحث مركز شرطة شربين بالدقهلية من جهودهم لكشف لغز عثور عدد من الأهالى اليوم السبت على جثمان عامل أحذية ملقى بجوار شريط القطار.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بعثور أهالى مدينة شربين على جثة لشخص مجهول الهوية بجوار شريط القطار.





وانتقل ضباط المباحث بقيادة المقدم محمد الأرضى رئيس مباحث مركز شرطة شربين الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لعامل أحذية يدعى كامل سليمان احمد سليمان 49 سنة من سكان قرية الجلاوينة التابعة للمركز .



