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حوادث

مباحث شربين تكثف جهودها لكشف لغز عثور الأهالي على جثة عامل أحذية

السبت 28/مارس/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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همت الحسينى
يكثف ضباط مباحث مركز شرطة شربين بالدقهلية من جهودهم لكشف لغز عثور عدد من الأهالى اليوم السبت على جثمان عامل أحذية ملقى بجوار شريط القطار. 

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بعثور أهالى مدينة شربين على جثة لشخص مجهول الهوية بجوار شريط القطار. 

وانتقل ضباط المباحث بقيادة المقدم محمد الأرضى رئيس مباحث مركز شرطة شربين الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لعامل أحذية يدعى كامل سليمان احمد سليمان 49 سنة من سكان قرية الجلاوينة التابعة للمركز . 

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي شربين العام على ذمة تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة واستدعاء الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.
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