أستاذ الطب الوقائي: أطعمة قد تصيبك بفيروس كورونا..عميد تربية عين شمس: قرار إلغاء الاكتفاء بعمل بحث للجامعات يرجع إلى المجلس الأعلى

عميد تربية عين شمس: قرار إلغاء الاكتفاء بعمل بحث للجامعات يرجع إلى المجلس الأعلى

أستاذ الطب الوقائي: أطعمة قد تصيبك بفيروس كورونا..تفاصيل

عميد هندسة عين شمس: امتحانات طلاب الدراسات العليا في موعدها بشهر يونيو









قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس، إنه بشأن هشتاج #الاكتفاء بعمل_بحث_للجامعات، لا يمكن أن يطبق في جميع الكليات بسبب بعض الكليات العملية لابد من حضور الطالب ومناقشته في مشروع تخرجه، منوها ان كلية تربية تقوم بعمل أبحاث طول الفصل الدراسي، ولكن لا بديل عن إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي لأن الطالب الجامعي هذه المرحلة الاخيرة له في سير العملية التعليمية ، اما ان تنسيق الثانوية العامة اعتقد انه ينخفض اذ كانت الامتحانات في نفس مستويات السنوات الماضية واثقا في قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي دائما تصب في مصلحة الطالب.





وأضاف السيد خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن التعلم عن بعد اثبت نجاحه وسط تفاعل كبير من الطلاب و تم تفعيله بشكل سليم، ولكن في السنوات القادمة سوف يتطور ويكون هو السائد في سير العملية التعليمية في مصر، منوها أنه يوجد مشاركة بين الطلاب والأساتذة بشكل مستمر وأشار إلى أن الكلية تتابع جيدا الطلاب من خلال المواقع الرسمية المتاحة للطلاب والمعلنة عنها سابقا.

وأشار عميد كلية تربية نوعية ان الكلية تسعي دائما للحفاظ علي طلابها مشيرا الي ان طلاب الدراسات العليا يتقلون محاضراتهم باستمرار وبشكل منتظم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للكلية حيث ان عددهم قليل ويتم متابعتهم بشكل مستمر وعلى تواصل دائم بينهم وبين أساتذة الكلية، موضحا أن موقف طلاب الدراسات العليا من الامتحانات تم تأجيلها الي بعد 30 مايو وهذا ما أقره المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح أن الكلية تتبع إجراءات الحكومة وتم تخفيض حجم العاملين بالكلية ١٥ يوما إضافية كما هو معمول به حاليا من حيث حضور الفئات المستثناه وهي الأمن والحماية المدنية والشئون العامة وحدة وحدة الخدمات التكنولوجية ومن يتم تكليفه بأعمال فقط بالتنسيق مع القيادات.





حذرت الدكتورة فاتن الصعيدي رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والطب الوقائي بكلية الطب جامعة عين شمس من الوجبات السريعة لأنها تحتوي عليه من نسب كبيرة من الدهون والبروتينات والسكريات وقد تتسبب نقص نسبة الألياف والمعادن بالجسم كما أنها تحرم الجسم من الفيتامينات والكثير من العناصر الأخرى التي يحتاجها الجسم باستمرار مما تؤدي إلى نقص المناعة في الجسم وهذا يؤدي الى تعرضك إلى الإصابة بكل سهولة بفيروس كورونا.

وأضافت الصعيدي خلال تصريحاتها لـ صدى البلد أن الوجبات السريعة تؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي في الكثير من الأحيان حيث توجد الكثير من المحلات والمطاعم التي لا تتبع معايير السلامة والنظافة أثناء طهي تلك الوجبات ومنوها أن يكون احد العاملين في المطاعم مصاب او حامل لفيروس كورونا فبالتالي يقوم بالعدوى عن طريق الطعام مشددا على الالتزام بالطعام المنزلي .





وأوضحت بعض التعليمات التي يجب العمل بها خلال الفترة المقبلة أولا الالتزام في المنزل وعدم النزول الا للضرورة القصوي بالإضافة إلى عدم ملامسة اليد لسطح يُرجح وجود فيروس كورونا عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة وعدم التقبيل و المخالطة عن قرب والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وتجنب مصافحة الأفراد وتجنب لمس الأنف والعينين



