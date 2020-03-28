بـ الفرو الأبيض.. مي عمر تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة ومختلفة





حيث أطلت مى عمر ، بجاكيت أنيق من الفرو الأبيض الذى يبرز عن جمالها وأناقتها، ووضعت لمسات بسيطة من المكياج حيث اختارت اللون البنى كأيشادو للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج .





كما اختارت أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها على الطريقة المموجة البسيطة، ووضعت فوقه قبعة بسيطة باللون الأبيض.





ولم تتكلف باختيار الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بارتداء مجموعة من الخواتم لإكمال إطلالتها.