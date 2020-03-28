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رياضة

"الريشة الطائرة" يستعين بمدرب أحمال أون لاين للحفاظ على لياقة اللاعبين

السبت 28/مارس/2020 - 08:43 م
هشام التهامي
هشام التهامي
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عبدالله هشام

أعلن هشام التهامي رئيس مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، عن تقديم خدمة جديدة للاعبين والمدربين وأيضا الإداريين في جميع الأندية وأجهزة المنتخبات،  تقدم من خلال شبكة الإنترنت.

وأكد "التهامي"، خلال مقطع فيديو نشره الاتحاد على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المجلس أنهى إتفاقه مع الدكتور محمد عبد الرؤوف مخطط الأحمال واللياقة البدنية، من أجل تقديم حلقات يومية تتضمن عدد من التدريبات.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن القرار جاء من أجل مساعدة اللاعبين والأجهزة الفنية في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية خلال فترة تعليق النشاط الرياضي، التي تعانيها البلاد حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.

ودعا التهامي، جميع اللاعبين والأجهزة الفنية وأيضا المتابعين للصفحة لممارسة تدريبات اللياقة البدنية والاستفادة من وجود مدرب أحمال على قدر كبير من الخبرة.

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