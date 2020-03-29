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طبيب: الحل الوحيد حاليا لمواجهة كورونا تقليل الاختلاط حتى أن طالت المدة

الأحد 29/مارس/2020 - 05:06 ص
مواجهة كورونا
مواجهة كورونا
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أسامة علي

قال الدكتور عادل خطاب أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب بجامعة عين شمس، إن الحل الوحيد الآن لمنع انتشار وباء كورونا بصورة كبيرة فى مصر هو تقليل الاختلاط حتى إن طالت الفترة الزمنية، ذلك فى ظل عدم التوصل إلى لقاح له.


وأوضح  خطاب خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" تقديم رانيا هاشم، أن النقطة الأهم فى الاختلاط هم الأشخاص الذى يتعامل معهم المريض بفيروس كورونا بصورة غير مباشرة فهم لا يكونوا معروفين بالنسبة للدولة.


وتابع أستاذ الأمراض الصدرية، فى الأسبوع الخامس والسادس كانت الحالات التى تسجل مصابة بفيروس كورنا تتراوح من الـ 20 لـ 40 حالة، وهو معدل قليل للغاية مقارنة بدول أخرى، مؤكدا أن الأسبوع السابع هو الفيصل فى انتشار وباء كورونا.


ودعا أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب بجامعة عين شمس، المواطنين بالبقاء في المنزل قدر الإمكان. 
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