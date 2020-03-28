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ناقد سعودي: سرقة الألقاب والبطولات عادة الهلال

السبت 28/مارس/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
أطلق أحد النقاد الرياضيين السعوديين قذائفه تجاه نادي الهلال السعودي بعد نشر معلومات مغلوطة بأحد الصحف السعودية المنشورة صباح اليوم.

وغرد الناقد الرياضي فواز الشلوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن سرقة الألقاب والبطولات عادة هلالية أصيلة مرفقا بصورة خبر يؤكد أن الفرنسي بافتيمبي جوميز لاعب الموج الأزرق هو هداف الدوري السعودي الموسم الماضي وهي معلومة مغلوطة لأن لقب الهداف ذهب لعبد الرزاق حمد الله لاعب نادي النصر برصيد 34 هدفا. 


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