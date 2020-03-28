ناقد سعودي: سرقة الألقاب والبطولات عادة الهلال





وغرد الناقد الرياضي فواز الشلوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن سرقة الألقاب والبطولات عادة هلالية أصيلة مرفقا بصورة خبر يؤكد أن الفرنسي بافتيمبي جوميز لاعب الموج الأزرق هو هداف الدوري السعودي الموسم الماضي وهي معلومة مغلوطة لأن لقب الهداف ذهب لعبد الرزاق حمد الله لاعب نادي النصر برصيد 34 هدفا.









شافوا الناس مشغوله بـ كورونا و عطوه لقب الهداف 😂😂

سرقت الألقاب والبطولات عادة زرقاء pic.twitter.com/vlEp3L7cgv — فواز الشلوي 🇸🇦 . (@fawaz_alahli) March 28, 2020





ويعد الشلوي أحد أبرز النقاد الرياضيين السعوديين في الوقت الأخير وله ظهور كبير وطاغي بالساحة الرياضية السعودية كما يعرف بأنه أحد ألد الأعداء لنادي الهلال السعودي .

أطلق أحد النقاد الرياضيين السعوديين قذائفه تجاه نادي الهلال السعودي بعد نشر معلومات مغلوطة بأحد الصحف السعودية المنشورة صباح اليوم.