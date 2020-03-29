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برلمان

بشرى للأطباء وعاملي التمريض .. برلمانية تطالب بصرف شهرين مكافأة و250 جنيها للعدوى

الأحد 29/مارس/2020 - 08:02 ص
نقود مصرية - أرشفية
نقود مصرية - أرشفية
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حسن رضوان
طالبت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة صرف منحة شهرين لجميع العاملين بقطاع الصحة من أطباء وتمريض وغيرهم، وزيادة بدل العدوى 250 جنيه.

وأكدت "نصر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قطاع الصحة هو القطاع الوحيد الأكثر تعرض للفيروسات بشكل عام وهو القطاع الوحيد أيضا الذي لا ياخذ اجازات في مثل هذه الأزمات الصحية بفيروس كورونا وغيرها من الأوبئة.

وشددت على ضرورة صرف هذه المبالغ  خلال هذه الأيام واعتمادها لهم نظرًا لضعف بدل العدوى وشجيعًا لهم لما قدمه وما يقدمه خلال الفترة المقبلة.

يأتى ذلك بعد أن أعلن عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن الساحل، تقدمه سؤال لرئيس الحكومة، لتقديم شهر مكافأة للأطباء والتمريض والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية ليكون حافز قوي لهم في الأزمة الراهنة والفترة المقبلة.

وأكدت "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن منذ ظهور أزمة فيروس كورونا في البلاد والأطباء وجميع طاقم التمريض في جميع المحافظات يقومون بجهود جبارة من أجل صحة وسلامة المواطنين في كل محافظة من محافظات الجمهورية.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن من المفترض أن تقوم الدولة بتقديم مكافأة لهؤلاء الجنود المجهولين الذين يعملون ليلًا نهارًا من اجل أن يتمتع الآخرون بالصحة والسلامة، وتكون المكافأة تقديرية لجهودهم المتواصلة من اجل الصحة العامة.

وأشار النائب إلى أن  ضعف مرتبات الأطباء وبدل العدوى يجعلنا نشدد على تقديم المكافآت المالية لهؤلاء بقوي حتى ياخذوا جزءا قليلا من حقوقهم.
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