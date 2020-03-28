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مرأة

بـ قبعات أنيقة وملابس كلاسيكية.. فنانات قرروا العودة إلى إطلالات الستينيات | شاهد

السبت 28/مارس/2020 - 09:23 م
مى عمر وغادة عبد
مى عمر وغادة عبد الرازق
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نهى هجرس
نشرت بعض الفنانات مجموعة من الصور على حسابهم الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالات أنيقة، وقبعات مميزة على الشعر تشبه إطلالات الستينيات.

حيث شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة جديدة لها مرتديه بها بنطالا أنيق من الجلد الأسود الذى يتميز بتفصيلة جديدة، ومعه بلوزة بسيطة من الجلد الفضى الذى يبرز عن جمالها، ووضعت قبعة فوق رأسها مع تسريحة ناعمة للشعر، وماكياج جذاب.

ونشرت الفنانة مى عمر، صور جديدة لها عبر  حسابها الشخصى، وظهرت بها مرتديه فستان أنيق ومميز باللون الأسود، ويتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة التى تنتهى بالشيفون الناعم الذى يبرز عن جمالها، ووضعت قبعة سوداء على شعرها لتبرز عن اناقتها.

ثم نشرت الفنانة مى عمر، صورة جديدة لها، وأطلت بها بجاكيت أنيق من الفرو الأبيض، ومرتديه قبعة بيضاء من الشبيكة التى تميز بها السيدات فى الستينيات، وتركت شعرها الأسود منسدلا ليبرز عن جمال أنوثتها.

بـ قبعات أنيقة وملابس كلاسيكية.. فنانات قرروا العودة إلى إطلالات الستينيات | شاهد
بـ قبعات أنيقة وملابس كلاسيكية.. فنانات قرروا العودة إلى إطلالات الستينيات | شاهد
بـ قبعات أنيقة وملابس كلاسيكية.. فنانات قرروا العودة إلى إطلالات الستينيات | شاهد
بـ قبعات أنيقة وملابس كلاسيكية.. فنانات قرروا العودة إلى إطلالات الستينيات | شاهد
بـ قبعات أنيقة وملابس كلاسيكية.. فنانات قرروا العودة إلى إطلالات الستينيات | شاهد
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