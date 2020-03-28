AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزارة الصحة تعلن وفاة أول إيطالي في مصر بسبب كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 09:20 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالى

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 161 حالة.



وكشف الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



وأوضح أنه تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.



وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل و36 حالة وفاة.



وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

40 حالة سلبية.. الصحة تكشف أحدث إحصائية عن إصابات كورونا فى مصر

الصحة: إصابة 14 حالة جديدة بـ كورونا وشفاء 28

كورونا فى مصر: الإجمالى 210.. شفاء 28 حالة.. 6 وفيات

الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ 210 .. 6 حالات وفاة بالفيروس .. و 40 سلبية

خرجوا من مستشفى العزل.. الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء من مصابي كورونا إلى 102

الصحة: إصابة 38 مصريا وليبي الجنسية بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

أسنان ألماظ.. محمد رمضان يثير الجدل على إنستجرام

طبيب يرد على مزاعم استخدام الاستشوار فى قتل فيروس كورونا بكلمة واحدة

شاهد كيف طمأن مستشار الرئيس للصحة المصريين بشأن كورونا؟.. فيديو

أقل إصابة..طبيب يكشف علاقة لقاح الدرن بالسيطرة على فيروس كورونا

مصطفى يونس يطلق قذائفه: علاقتي بمحمود الخطيب انقطعت

هل أكمل قراءة القرآن حال انتقاض الوضوء أم يجب تجديده .. مستشار المفتي يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتطلبي أون لاين .. نصائح عند الاستلام للوقاية من فيروس كورونا

زي الأميرات.. داليا البحيري تخطف الأنظار بـ"تاج" من أحدث جلسة تصوير

10 إطلالات تبرز أناقة كندة علوش بالأبيض والأسود بعد تصدرها تريند جوجل