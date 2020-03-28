شاهد كيف طمأن مستشار الرئيس للصحة المصريين بشأن كورونا؟.. فيديو

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر مازالت في وضع مطمئن حتى الآن والأعداد المصابة محدودة والوفيات قليلة وجزء من الوفيات ناتج عن امراض مزمنة مع الإصابة بفيروس كورونا.





وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الدولة ووزارة الصحة والأطقم الطبية وحدة واحدة للحد من انتشار فيروس كورونا بشكل نهائي .





وأكمل عوض تاج الين: "بمتابعة الدورة الفيروسية في كافة بلدان العالم نتخذ إجراءات كي لا ينتشر في مصر بكثرة ".





وتابع عوض تاج الدين:" الفيروس يتصاعد إلى ان يصل إلى الذروة ويثبت ثم تنخفض أعداد الإصابة".





ولفت عوض تاج الدين: "وبمتابعة ما حدث في الصين وإيطاليا واوروبا عامة وجدنا أن الفترة الحالية تعتبر ذروة الفيروس وانتشاره بشكل ضخم".