حقيقة إصابة البابا فرانسيس بفيروس كورونا

نفت دولة الفاتيكان إصابة البابا فرانسيس ومساعديه بفيروس كورونا المستجد.





وقال الفاتيكان في بيان يوم السبت إن الاختبارات التي أجريت، أثبتت عدم إصابة البابا فرانسيس البالغ من العمر 83 عامًا وأقرب مساعديه بفيروس كورونا.



وأكد الفاتيكان إجراء اختبارات كورونا على 170 شخصًا في الفاتيكان في المكان الذي يعيش فيه البابا فرانسين ومساعديه، مؤكدا إصابة 6 أشخاص بالفيروس.





فيما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في أوروبا 20 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.



