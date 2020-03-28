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أخبار العالم

حقيقة إصابة البابا فرانسيس بفيروس كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 08:37 م
الفاتيكان ينفي إصابة
الفاتيكان ينفي إصابة البابا فرانسيس بفيروس كورونا
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قسم الخارجي
نفت دولة الفاتيكان إصابة البابا فرانسيس ومساعديه بفيروس كورونا المستجد.

وقال الفاتيكان في بيان يوم السبت إن الاختبارات التي أجريت، أثبتت عدم إصابة البابا فرانسيس البالغ من العمر 83 عامًا وأقرب مساعديه بفيروس كورونا.

وأكد الفاتيكان إجراء اختبارات كورونا على 170 شخصًا في الفاتيكان في المكان الذي يعيش فيه البابا فرانسين ومساعديه، مؤكدا إصابة 6 أشخاص بالفيروس.

فيما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في أوروبا 20 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 600 ألف حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أكثر من 170 دولة إلى 28 ألف حالة وفاة.
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