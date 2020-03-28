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أخبار العالم

فرنسا تسجل 319 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السبت 28/مارس/2020 - 08:40 م
فرنسا تسجل 319 وفاة
فرنسا تسجل 319 وفاة جديدة بفيروس كورونا
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رحيم يسري
أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل  319 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبذلك يبلغ إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في البلاد  2314 حالة وفاة، بينما تجاوز عدد المصابين بفيروس كروونا في البلاد  37،575 حالة.

في وقت سابق ال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إن أول 15 يوما من شهر إبريل المقبل ستكون أصعب بكثير من الفترة التي تم تخطيها فى ظل انتشار كورونا.

وأوضح فيليب في مؤتمر صحفي أن الأزمة تتجاوز فرنسا وأصبحت عالمية، مشيرا  إلى أن الأيام الخمسة عشر الأولى من أبريل، ستكون أصعب من الأسبوعين الماضيين.

وبلغ عدد المصابن بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 600 ألف حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أكثر من 170 دولة إلى 28 ألف حالة وفاة.

فيما تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في أوروبا 20 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.
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