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توك شو

وزير النقل: تزايد الطلب على المنتجات الزراعية المصرية من أوروبا .. فيديو

السبت 28/مارس/2020 - 09:20 م
كامل الوزير
كامل الوزير
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هاني حسين
قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن  الموانيء المصرية  تعمل  على مدار اليوم وهناك تضافر للجهود بين وزارة النقل والمالية والداخلية  للحفاظ على عمل الموانيء المصرية .

وأضاف  كامل الوزير  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  حاويات المواد الغذائية سواء كان صادر أو وارد  تعمل بشكل طبيعي  وهناك تسهيل لدخول وخروج  والحاويات .

وتابع كامل الوزير:"  شحنات كبيرة من البصل المصري تشحن على روسيا ورومانيا واليونان  والبطاطس وكل الحاصلات الزراعية مطلوبة في دول أوروبا والدول العربية".

واكمل كامل الوزير:"  الصادرات المصرية  ارتفعت هذا الشهر ويتم تصدير الحاصلات الزراعية من الموانيء المصرية وخاصة ميناء الإسكندرية التي تصدر 160 الف طن شهريا".

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