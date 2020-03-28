وزير النقل: تزايد الطلب على المنتجات الزراعية المصرية من أوروبا .. فيديو

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إن الموانيء المصرية تعمل على مدار اليوم وهناك تضافر للجهود بين وزارة النقل والمالية والداخلية للحفاظ على عمل الموانيء المصرية .





وأضاف كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن حاويات المواد الغذائية سواء كان صادر أو وارد تعمل بشكل طبيعي وهناك تسهيل لدخول وخروج والحاويات .





وتابع كامل الوزير:" شحنات كبيرة من البصل المصري تشحن على روسيا ورومانيا واليونان والبطاطس وكل الحاصلات الزراعية مطلوبة في دول أوروبا والدول العربية".





واكمل كامل الوزير:" الصادرات المصرية ارتفعت هذا الشهر ويتم تصدير الحاصلات الزراعية من الموانيء المصرية وخاصة ميناء الإسكندرية التي تصدر 160 الف طن شهريا".



