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ثقافة

حكاية كتاب.. "ضائعة في دهاليز الذاكرة" رواية كانت بدايتها في 2010

السبت 28/مارس/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

"ضائعة في دهاليز الذاكرة" رواية صدرت في عام 2014م،  للروائية آية ياسر، عن الدار للنشر والتوزيع، وتعود قصة تلك الرواية إلى ليلة صيفية من العام 2010، حيث شعرت الكاتبة بحالة من الرغبة القوية في الكتابة، وبدأت في تدفقت كلمات بلغة شاعرية عذبة كانت مفتتح روايتها الأولى "ضائعة في دهاليز الذاكرة"، وساقها القدر إلى مغامرة أدبية لم تكن تتوقع خوضها في ذلك اليوم، وهي كتابة الرواية البوليسية.

وفي صيف العام 2011م تعرفت بالكاتبة بالروائي المصري الراحل "مكاوي سعيد"، وعرضت عليه مسودة روايتها التي نالت استحسانه، وقام بتزكيتها لنشر العمل الأول لها لدى دار الدار، لكن الرواية تأخر صدورها وخرجت إلى النور في عام 2014.

وحظيت الرواية لدى صدورها باستحسان عدد من الأدباء والنقاد الذين أكدوا أنها خلت من كثير من أخطاء وزلات العمل الأول، وكانت المبدعة الراحلة "ابتهال سالم" على رأس من أشادوا بها ودعمه مؤلفتها معنويًا.

واعتمدت الكاتبة في سرد الرواية على أسلوب الراوي الذي يتكلم تارة بضمير المتكلم وتارة بضمير الغائب وليس ذلك سهوًا منها بل عن قصد؛ فالبطلة تروي الأحداث من وجهة نظرها.


وصدر للكاتبة آية ياسر أيضًا رواية "همس الأبواب"، والمجموعة القصصية "صرخات مكتومة"، وكتاب الأطفال "متى سأكبر"، وقصص آخرى للصغار.

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